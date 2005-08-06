وزير امور خارجه آلمان : ايران غني سازي را از سرنگيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان از ايران خواست فعاليت هاي هسته اي حساس خود را از سرنگيرد.



فيشر در يك گفتگوي رسانه اي اظهار داشت : ما (آلمان ، انگليس و فرانسه ) اعلام كرديم كه تحولات اخير بويژه تصميم ايران براي شكستن مهر و موم ها در كارخانه يوسي اف اصفهان را به طور جدي پيگيري مي كنيم .



وي هشدار داد چنين اقدامي به معناي كناره گيري يكجانبه از تعهدات گذشته خواهد بود كه لازم است ايران در محاسبات خود اشتباه نكند زيرا اين اقدام تحولي فوق العاده جدي خواهد بود.



وزير امور خارجه آلمان در اظهاراتي گستاخانه گفت : ايران بايد به تعقل گرايي بازگردد.



فيشر افزود : ايران مي تواند در راستاي منافع مشروع و قابل قبولش از سوي جامعه بين الملل به منظور حفظ امنيت خود اقدام كند بدون اينكه خطر رقابت در ميدان دستيابي به سلاح هسته اي را در خاورميانه ايجاد كند.



شايان ذكر است آلمان و فرانسه و انگليس روز گذشته به مقامات ايران پيشنهادهايي براي همكاري دادند كه در آن به حق جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به انرژي هسته اي غير نظامي به شرطي كه براي اهداف نظامي بكارنگرفته شود، اعتراف كردند.



حسين موسويان از مذاكره كنندگان ايراني پيشنهادهاي اروپايي ها را غير قابل قبول دانسته است.

کد مطلب 214745