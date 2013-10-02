زنگ عاطفه ها در مدارس لرستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله کلانتری مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدرسه شهید کامیاب خرم آباد با بیان اینکه ماه مهر ماه عاطفه هاست اظهار داشت: در این ماه مردم با حضور یکپارچه خود در پایگاههای سراسر کشور هدایای خود را بین دانش آموزان نیازمند توزیع می کنند.

وی با بیان اینکه همه دانش آموزان در ایران اسلامی باید از نعمت تعلیم و تربیت برخوردار باشند، افزود: تعلیم و تربیت حق مسلم همه دانش آموزان است و در این راستا همه ما باید بسترمناسب برای تعلیم و تربیت همه دانش آموزان فراهم آوریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه برخی از دانش آموزان به دلیل فقر از تحصیل محروم می مانند، ادامه داد: در این راستا باید تلاش همه مسئولان و به خصوص مردم نوع دوست ایران اسلامی باید این باشد که با کمک خود زمینه شکوفایی استعدادهای این دانش آموزان را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه در این راستا در سطح آموزش و پرروش استان لرستان بیش از سه هزار نفر کار توزیع کمکهای مردمی بین دانش آموزان را انجام می دهند، تصریح کرد: جمع آوری کمکهای دانش آموزان در سطح بیش از چهار هزار و 718 واحد آموزشی صورت می گیرد.