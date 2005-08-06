تلگراف: چين از گروه چهار خواست پيشنهاد خود را پس بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، وانگ گوانگيا (Wang Guangya) سفير چين در سازمان ملل در اظهار نظري پس از نشست آفريقا و رد پيشنهاد گروه چهار در مقر سازمان ملل اعلام كرد: پيشنهاد گروه چهار درباره توسعه شوراي امنيت با قوانين سازمان ملل همخواني ندارد و نمي تواند راي دو سوم از اعضاي سازمان ملل را به خود اختصاص دهد.

وي هشدار داد: چنانچه اتحاديه آفريقا از پيشنهاد گروه چهار حمايت نكند، اين پيشنهاد نمي تواند آراء لازم را به دست آورد و در اين صورت بهتر است گروه چهار آن را پس بگيرند.

سفير چين در سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام كرد كه پكن و واشنگتن در تلاشند تا از توسعه و گسترش شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري كنند.

وانگ گوانگيا گفت: وي روز سه شنبه در اولين روز كاريش نشستي با جان بولتون سفير آمريكا درسازمان ملل داشته است و هر دو براين باروند كه پيشنهاد مطرح شده از سوي برزيل، آلمان،هند و ژاپن موجب اختلاف بين 191 عضو سازمان ملل خواهد شد.