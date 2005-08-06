تلگراف: چين از گروه چهار خواست پيشنهاد خود را پس بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، وانگ گوانگيا (Wang Guangya) سفير چين در سازمان ملل در اظهار نظري پس از نشست آفريقا و رد پيشنهاد گروه چهار در مقر سازمان ملل اعلام كرد: پيشنهاد گروه چهار درباره توسعه شوراي امنيت با قوانين سازمان ملل همخواني ندارد و نمي تواند راي دو سوم از اعضاي سازمان ملل را به خود اختصاص دهد.
وي هشدار داد: چنانچه اتحاديه آفريقا از پيشنهاد گروه چهار حمايت نكند، اين پيشنهاد نمي تواند آراء لازم را به دست آورد و در اين صورت بهتر است گروه چهار آن را پس بگيرند.
سفير چين در سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام كرد كه پكن و واشنگتن در تلاشند تا از توسعه و گسترش شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري كنند.
وانگ گوانگيا گفت: وي روز سه شنبه در اولين روز كاريش نشستي با جان بولتون سفير آمريكا درسازمان ملل داشته است و هر دو براين باروند كه پيشنهاد مطرح شده از سوي برزيل، آلمان،هند و ژاپن موجب اختلاف بين 191 عضو سازمان ملل خواهد شد.
وانگ و بولتون كه براي مدت 15 سال است همديگر را مي شناسند مجدداً روز چهارشنبه پس از استقبال از سفير جديد آمريكا در خارج از دفتر جان پينگ رئيس مجمع عمومي با همديگر ديدار و پيرامون اين موضوع به بحث و گفتگو پرداختند.
بولتون گفت: تعداد زيادي كارهاي مهم وجود دارد ، دريكي دو روز آينده برنامه ريزي بسيار پر مشغله اي خواهيم داشت و تصور بنده بر اين است كه نتايج پر ثمري به همراه خواهد داشت و مطمئنم كه خود من از آن بهره مند خواهم شد.
همچنين وانگ اعلام كرد: من فكر مي كنم در اين مرحله ما با طرح گروه چهار مخالفت خواهيم كرد تا مطمئن شويم كه آنها از آراي كافي براي به اختلاف كشاندن سازمان ملل در اختيار ندارند و پكن و واشنگتن موافقت كردند تا همكاري كنند و مطمئن شوند كه منافع آنها تهديد نمي شود و اين بدان معني است كه بايد بطور موازي كار كنيم تا ببينيم كه اتحاد اعضاي سازمان ملل و هر گروه منطقه اي ديگر به خاطر اين مانور و فرايند از بين نخواهد رفت.
وي گفت: ليكن اين دو كشور در هفته هاي آتي براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه تلاش جداگانه اي به عمل خواهند آورد و اين بدان سبب است كه هر دو كشور دوستاني در بخش هاي مختلف جهان دارند.
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