192 آموزشگاه آزاد مهارت آموزی در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در طی 6 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 922 دوره آموزشی در آموزشگاه های یاد شده بر گزار شده است افزود: در همین مدت یک میلیون و 518 هزار و 411 نفر – ساعت در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آموزش های لازم در رشته های مختلف به کارآموزان ارایه شده است.

وی گفت: از این میزان 131 هزار و 874 نفر-ساعت آموزش در بخش برادران و یک میلیون و 386هزار و 537 نفر- ساعت ویژه بانوان در این آموزشگاه ها ارایه و اجرا شده است.

جهانتیغی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده این اداره کل با تلاش و همت مضاعف صورت گرفته موفق به تحقق 100 در صدی تعهدات خویش دراین راستا شده است.

وی ادامه داد: در6 ماهه نخست ابتدای سال جاری همچنین به منظور توسعه آموزشگاه های غیر دولتی تعداد16 مجوز و پروانه تاسیس جدید صادر و تعداد 8 پروانه فعالیت نیز مورد تمدید قرار گرفته است.