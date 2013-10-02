حجت الاسلام همدانی به عنوان امام جمعه کرج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی « حاج سیّد محمّد مهدی حسینی همدانی» را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج منصوب کردند.

در متن حکم رهبر معظم انقلاب آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای حاج سیّد محمّد مهدی حسینی همدانی دامت افاضاته

با تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام آقای کازرونی که خدمات با ارزشی در سالهای تصدّی امامت جمعه در کرج انجام داده‌اند و با توجه به انصراف ایشان، جنابعالی را به امامت جمعه‌ آن شهر و نمایندگی خود در استان البرز منصوب می کنم.

صلاحیتهای علمی و دینی شما به توفیق و هدایت الهی باید بتواند کانون گرم و پر شوری از علم و معرفت دینی و سلوک و تلاش انقلابی، در مخاطبان بویژه نسل جوان و آگاه در آن شهر و استان مهم، پدید آورد انشاء الله. سلام و دعای صمیمی خود را به آن مردم مؤمن و وفادار تقدیم می کنم و برکات الهی از خداوند برای همه‌ی شما مسألت می نمایم.

