مجازات سنگین برای مردی که با آبمیوه سرقت می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، 26 خرداد سال گذشته خانواده مرد 65 ساله اي به نام نعمت با مراجعه به كارآگاهان پليس آگاهي از ناپديد شدن مرموز او خبر دادند. در ادامه تيمي از ماموران تحقيقات در اين زمينه را آغاز كرده و در بررسي‌هاي خود دريافتند نعمتبازنشسته بوده و روز حادثه به پارك‌شهر رفته بود. در حالي كه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت، 19 تيرماه جسد مردي در يك كانال آب حوالي بزرگراه مدرس كشف شد. با خارج كردن جسد و بررسي‌هاي اوليه مشخص شد جسد كشف شده متعلق به نعمت است.

با توجه به اينكه مرد ميانسال سابقه بيماري نداشت و قرار نبود به حوالي اتوبان مدرس برود ، ماموران به موضوع مشكوك شده و جسد براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد.

از سوي ديگر با بررسي‌هاي علمي مشخص شد فردي در حال استفاده از تلفن همراه نعمت است. با كشف اين سرنخ فرد مورد نظر شناسايي و دستگير شد.

او در بازجويي‌ها با اظهار بي اطلاعي از مرگ نعمت گفت: من مالخر هستم و اين گوشي را از فردي به نام مشا الله خريده ام. با اين اعترافات ماشالله شناسايي و دستگير شد.

متهم 40 ساله در ابتدا منكر هرگونه جرمي شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: چندي قبل به اتهام سرقت دستگير و روانه زندان شدم. در آنجا با يك سارق حرفه اي دوست شدم كه روش سرقت با آبميوه مسموم را به من آموزش داد. 28 ارديبهشت سال 91 از زندان آزاد شده و پس از آن سرقت‌هاي خود را آغازكردم. با پرسه زدن در پارك شهر طعمه‌هاي خود را شناسايي كرده و با آنها طرح دوستي مي‌ريختم. بعد هم به آنها آبميوه مسموم مي‌دادم و پس از بيهوش شدن طعمه‌ها از آنها سرقت مي كردم.

با تكميل تحقيقات پرونده با صدور كيفرخواست براي محاكمه به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. سرانجام متهم پاي ميز محاكمه قرار گرفت. در ابتداي جلسه نماينده دادستان با تشريح كيفرخواست گفت: در اين پرونده ماشالله 40 ساله متهم است نعمت را به قتل رسانده و با آبميوه مسموم از چهار نفر سرقت كرده است. پزشكي قانوني نيز در گزارش خود اعلام كرده است نعمت به احتمال قوي بر اثر مسموميت با داروي خواب آور كشته شده است.با توجه به محتويات پرونده براي متهم تقاضاي مجازات قانوني را دارم.

سپس اولياي دم مقتول در جايگاه حاضر شده و براي قاتل پدرشان تقاضاي قصاص كردند. قاضي عزيزمحمدي با تفهيم اتهام به ماشالله از او خواست به دفاع از خود بپردازد كه متهم با قبول اتهامش اظهار داشت: با مقتول در پارك‌شهر آشنا شدم. با او طرح دوستي ريخته و او را به خانه ام دعوت كردم. در طول مسير يك آبميوه مسموم به او دادم كه پس از رسيدن به بزرگراه مدرس او گفت خوابش مي آيد. كنار اتوبان توقف كردم و او پس از پياده شدن از موتور بيهوش شد. كيف و تلفن همراهش را سرقت كرده و از محل گريختم.



پس از آخرين دفاعيات متهم و وكيل مدافعش قضات دادگاه براي صدور حكم وارد شور شده و متهم را به خاطر قتل غیر عمد به پرداخت دیه و 74 ضربه شلاق محکوم کردند.

