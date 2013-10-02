احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درآمد 130 میلیارد و 700 میلیون تومانی گمرکات استان قم طی 6 ماهه نخست امسال تصریح کرد: از مجموع کل این درآمد در اين مدت، درآمد استاني مبلغ 209 ميليون تومان و 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مبلغ 39 میلیارد و 900 میلیون تومان وصول شده است.

وی در ادامه با اشاره به میزان صادرات انجام شده از محل گمرکات استان قم طی این مدت، یادآور شد: طی 6 ماهه اول امسال مقدار 62 هزار و 448 تن انواع كالا از قبيل کفش و صندل، كتاب، مصنوعات فلزي، موادو محصولات خوراکی، مصنوعات شيشه‌اي، مواد و مصنوعات پلاستيكي، مواد شوينده و سفيدكننده، البسه و ... از محل گمرکات استان صادر شده است.

مدیر کل گمرکات استان قم افزود: این حجم کالا به ارزش 115 ميليون و 300 هزار دلار به كشورهايي نظير عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، ازبكستان و لبنان صادر شده است.

رشد 84 درصدی صادرات از محل گمرکات استان قم

وی یادآور شد: این میزان صادرات از لحاظ ارزش45 درصد و از لحاظ وزن84 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به میزان واردات انجام شده به کشور از محل گمرکات استان قم اشاره کرد و گفت: همچنین در مدت ياد شده مقدار 43 هزار و 161 تن كالا به ارزش 230 ميليون و450هزار دلار از طريق گمركات استان قم به كشور وارد شده است.

وی تصریح کرد: این میزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 2 درصد و از نظر ارزش 6 درصد افزایش داشته است.

