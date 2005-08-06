فرزندان ورزشكار نفت به ميدان مي روند

به گزارش خبرگزاري "مهر" مجيد رجايي، مدير امور ورزش شركت ملي نفت ايران ضمن بيان مطلب بالا گفت: پيش از برگزاري اين رقابتها مسابقات قهرماني سراسري فرزندان شركت ملي نفت در رشته هاي پينگ پنگ ، تنيس روي ميز، كشتي آزاد، كشتي فرنگي، شطرنج ، فوتبال ، واليبال ، بسكتبال، شنا، تيراندازي ، كاراته، تكواندو ، بدمينتون و فوتسال در شهرهاي تهران، شيراز، اهواز و خارك انجام و نفرات تيمهاي برتر آن به مسابقات سراسري فرزندان وزارت نفت در كرمانشاه اعزام خواهند شد.

رجايي در ادامه در خصوص عدم برگزاري مراسم تجليل از قهرمانان نفت گفت: هنوز هم اميدواريم كه بتوانيم اين مراسم را برگزار كنيم، اما به دليل همزماني تحولات در روزهاي پاياني و شتاب بهره برداري پروژه هاي صنعتي در سطح شركت ملي نفت ، يك مقدار مراسم به تاخير افتاد، لذا اميدواريم در طي روزهاي آينده ما هم بتوانيم كار بزرگي را كه قصد انجام آن را داريم به اتمام برسانيم.

مديرامور ورزش شركت ملي نفت ايران گفت: درحال حاضر به دنبال اخذ مجوزهاي لازم جهت حمايت از تيمهاي قهرماني خودمان هستيم و جذب ورزشكاران زبده را در برنامه كار خود داريم. بطوري كه اميدواريم چيزي حدود 100 تيم را در رقابتهاي قهرماني باشگاههاي ايران بنام نفت داشته باشيم.

رجايي در خصوص ساختار هياتهاي ورزشي گفت: هيات هاي ورزشي در شركت نفت با پيشنهاد رييس امور ورزش و حكم رييس شوراي ورزشي منصوب مي شوند، دبير، مسوول مالي و 3 عضو كابينه فني اعضاء هيات هاي ورزشي هستند كه با پيشنهاد رييس هيات و تاييد رييس امور ورزش منصوب مي شوند و زمان اجرايي حكم يك سال است. چنانچه در طول اين يك سال هياتها نتوانند انتظارات ما را برآورده كنند، تغييراتي را در سطح آنها بوجود خواهيم آورد و احكام جديدي صادر خواهد شد.

وي گفت: درحال حاضرهيچ حكمي را صادرنكرده ايم، اما اگر از هر مرجع غيررسمي ديگر اين احكام صادر شده باشد، مورد تاييد نيست چرا كه ما درحال حاضرهيچ تغييري را دردستور كار خود نداريم و دريك موقعيت مناسب و با انجام كارهاي كارشناسي شده درخصوص عملكرد هيات ها بررسي و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وي تشكيلات هيات هاي ورزشي نفت را فاقد قائم مقام دانست و گفت: ما درچارچوب قانون مصوب نفت درخصوص ورزش عمل مي كنيم و هيچ حكمي را بدون ضوابط، قطعا مورد تاييد ما و شوراي ورزش نفت نيز نخواهد بود.