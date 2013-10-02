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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

برای نخستین بار در کشور/

تریبون آزاد ازدواج در پارک های زاهدان بر پا می شود

تریبون آزاد ازدواج در پارک های زاهدان بر پا می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون ازدواج آسان سیستان وبلوچستان گفت: برای نخستین بار در کشور به مناسبت هفته ازدواج در فضای پارک های شهر زاهدان تریبون آزاد برپا می شود.

حجت الاسلام صالح مومن در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته ازدواج در استان چهار همایش با عناوین چگونگی یک مشاور خوب، دوستی دختر و پسر چرا نه، همسر گزینی و نوع برخورد با همسر برگزار خواهد شد.

وی در تشریح برنامه های این هفته در استان گفت: این همایش ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه ملی ازدواج در استان همچنین از سخنرانی در 10 مسجد سطح شهر، راه اندازی کاروان شادی، ایجاد بلندگو و تریوبون های آزاد ازدواج، راه اندازی سایت مشاوره و انتشار ویژه نامه و نمایش تئاتر به عنوان دیگربرنامه های هفته ازدواج در استان خبر داد.

وی همچنین از راه اندازی ایستگاه های فرهنگی و برگزاری رقابت های ورزشی از جمله هندبال و اعزام گروه دوچرخه سواری با شعار مخصوص این هفته به مشهد مقدس از جمله برنامه های دیگر تدارک دیده شده به همین مناسبت در استان نام برد.

مومنی یادآور شد: هفته ازدواج از 15 مهر ماه سال جاری به مدت یک هفته با برگزاری  اجرای برنامه ها ی متعدد و متنوع فرهنگی در سراسر استان برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2147512

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