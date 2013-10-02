تغییر لحن اوباما بیانگرغیرمنطقی وغیرعقلانی بودن تصمیمات دولت آمریکا است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز در بیانیه تحلیلی فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک در صحن مجلس بین نمایندگان توزیع شد.

این بیانیه در صحن علنی قرائت نشد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه تحلیلی فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم درباره سفر رئیس جمهور محترم به نیویورک

فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم مناسب می داند مواضع خود را نسبت به اقدامات اخیر دستگاه دیپلماسی کشور که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی و نیز وزیر محترم امور خارجه کشورمان به نیویورک به ظهور رسیده اعلام کند.

1) زحمات و تلاش های رئیس جمهور محترم در این سفر قابل تقدیر و مواضع ایشان در دفاع از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قابل تحسین است. اصولی که ایشان در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سایر نطق ها و مذاکرات بر آن پا فشردند و غنی سازی، آن هم در داخل خاک ایران را، حق بی چون و چرای ملت ایران دانستند برخاسته از اراده و استقلال طلبی مردم ما در انقلاب اسلامی است. ما تاکید می کنیم که این اصول نباید تحت هیچ شرایطی و در هیچ نوع مذاکره ای با هیچ مقامی مخدوش شود و باید خط قرمز نظام محسوب شود.

2) شک نیست که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و غیرانسانی دشمنان، برای کشور و مردم مشکلاتی به وجود آورده است، اما آمریکا و دیگر طرف های مذاکره نباید تصور کنند که علاقه طرف ایرانی به حل مساله از طریق مذاکره، ناشی از ضعف جمهوری اسلامی ایران و حاکی از گرایش به تسلیم در برابر سلطه طلبی و زورگویی مستکبران است. دیپلماسی ایران در این مذاکرات در عین حال که باید منطقی و متین و به تعبیر قرآن «جدال به شیوه احسن» باشد. باید مقتدرانه و از سر عزت باشد. قدرت واقعی مذاکره کنندگان، لطف و عنایت الهی و حمایت ملت ایران از مسئولان نظام است. هر اندازه دولت و سایر قوا در اداره کشور و مخصوصا در مدیریت اقتصادی کشور موفق تر عمل کنند و بتوانند به رغم دشمنان، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهند، تیم مذاکره کننده کشور دست بالاتری خواهند داشت. به همین جهت ما قویا توصیه می کنیم دولت علاوه بر اهتمام به حل مساله از طریق مذاکره و دیپلماسی، از اهتمام به ساماندهی وضع اقتصادی و تحکیم پایه های آنچه مقام معظم رهبری از آن به عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد کرده اند، غافل نباشد، بلکه توجه به اقتصاد مقاومتی را مهمتر از شیوه های دیپلماتیک بداند.

3) ما امیدواریم تلاش دولت محترم و مسئولان سیاست خارجی کشور با رعایت اصل «عزت، حکمت، مصلحت» برای رفع تحریم های دشمنان به نتیجه برسد. هر چند سابقه تاریخی رفتار خصمانه دولت آمریکا در دوران قبل از انقلاب و خصوصا در سی و چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به روشنی نشان می دهد که آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به آمریکا خوش بین بود. رویکرد تازه دستگاه دیپلماسی ایران به مذاکره، آزمونی حساس و تعیین کننده برای آمریکا محسوب می شود. آیا آمریکا می تواند موضوع منطقی جمهوری اسلامی ایران را در استفاده صلح‌آمیز از غنی سازی هسته ای، که در فتوای مقام معظم رهبری به وضوح بیان شده درک کند، یا آنکه جنگ طلبان و اسلحه فروشان و گروه فشار صهیونیستی اجازه نمی دهند سیاستمداران آمریکا از فرصت پیش آمده استفاده منطقی کنند تصمیم عاقلانه بگیرند؟ اکنون جهان و به ویژه ملت ایران منتظرند تا ببینند آمریکا از این آزمون چگونه بیرون می آید. ملت ایران در انتظار مشاهده تغییر در رفتار سیاسی و دولت آمریکاست، این آمریکاست که باید اعتماد ملت ایران را جلب کند.

4) رئیس جمهور محترم در نطق خود در سازمان ملل، به درستی تاکید کردند که ایران انتظار دارد از آمریکا صدای واحد شنیده شود. اهمیت این تاکید و ضرورت آن در همین چند روز اخیر با لحن سخنان که از سوی مقامات آمریکا اظهار شده، به وضوح معلوم می شود. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با لحنی متفاوت و مغایر با سخنان قبلی خود (و از جمله مغایر با سخنانی که در مکالمه تلفنی خود با جناب آقای دکتر روحانی مطرح کرده بود)، هنوز گزینه نظامی را روی میز می داند و خط و نشان می کشد. این رفتارها و گفتارهای متناقض نشان می دهد که تصمیمات دولت آمریکا بر مبانی منطقی و عقلانی استوار نیست و همین سستی پایه‌های تصمیم گیری است که اقتدار آمریکا را روز به روز در جهان کاهش داده و این کشور را در داخل و خارج از آمریکا با انواع گرفتاری ها مواجه کرده و چهره ای زشت از آمریکا در افکار عمومی مردم جهان ترمیم کرده است. آمریکا نباید «نرمش قهرمانانه» دستگاه دیپلماسی ایران را مؤیدی برای ادامه تحریم ها و یا تشدید آنها تلقی کند. چنین تصوری قطعا نادرست است و ملت ایران و رهبری نستوه این نظام، حضرت آیت الله خامنه ای، هرگز در پافشاری بر سر استقلال کشور و مواضع عزت طلبانه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم سلطه گران نخواهند شد.

5) ما اگرچه بعضی شیوه های مذاکره از قبیل مکالمه تلفنی یا مذاکره طولانی با وزیر امور خارجه آمریکا را در خور بررسی و قابل نقد می دانیم، رویکرد رئیس جمهور محترم و دستگاه دیپلماسی کشور را برای تبیین مواضع منطقی و به حق ملت ایران از طریق مذاکره با تقید به اصول و مبانی، در مجموع تایید می کنیم و امیدواریم آمریکایی ها و دیگر مذاکره کنندگان در محاسبات خود، این بار نیز مانند گذشته دچار اشتباه نشوند و در دام صهیونیست های جنگ طلب نیفتند.

در پایان تذکر این نکته را نیز لازم می دانیم که هیجان زدگی و خوش بینی بی دلیل در فرآیند مذاکرات، با واقع بینی مغایرت دارد و می تواند زمینه ای برای خطا در محاسبه و گرفتار شدن در دام فریب دشمنان شود.

فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم

92/7/10