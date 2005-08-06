"بيداردلان" بزودي روانه بازار موسيقي مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اشعار "بيداردلان" از "حافظ" و "فرصت شيرازي" و تصانيف از "پروين دولت آبادي"، "عارف" و "شيدا" است. "محمد ملاآقايي"، آواز و "جمشيد عندليبي"، "سعيد فرج پوري" تكنوازان اين اثر هستند.

گفتني است، "ارسلان كامكار"، نوازنده عود، "اردشير كامكار"، نوازنده كمانچه، "جواد بطحائي"، نوازنده سنتور، "پيمان ناصح پور"، نوازنده تنبك و دايره، "، مهدي رضايي"، نوازنده دف، "رضا محسني پور"، نوازنده تارباس، "پارسا احتشامي"، نوازنده ني، "سهيل صادقي نژاد"، نوازنده كمانچه، "فرهاد زالي"، نوازنده ني، "سينا جهان آبادي"، نوازنده ويلن، "هادي آزرم"، نوازنده ويلن، "رسول بهبهاني"، نوازنده ويلن، "همايون رحيميان"، نوازنده ويلن، "كريم قرباني"، نوازنده ويلنسل، "خورشيدفر"، نوازنده كنترباس، "ناصر رحيمي"، نوازنده فلوت اين اثر هستند.

در اين اثر"نصرالله ناصح پور"، رييس هيات مديره خانه موسيقي مقدمه اي اين گونه آورده است: تبسمي كه در تعامل تعليم و تعلم شكل مي گيرد، قبول تعهدي بس سنگين در هنر است كه اگر شاگردي گرفتار انحراف معيار نگردد، جايگزين استاد مي شود.