ايران فردا به مصاف تونس مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" تونس يكي از سه نماينده قاره آفريقا دراين رقابتهاست. تونسي ها به طور معمول با تاسي از واليبال اروپا بازي مي كنند وسيستم بازي ايتاليايي ها الگوي آنهاست. اين تيم چند بازيكن باقي مانده از رقابتهاي سال 2001 تهران را دراختيار دارد ، اما پيروزي براين تيم كه دفاع داخل ميدان خوبي دارد ، دور ازدسترس جوانان ايران نخواهد بود.

برنامه ديدارهاي فردا ( 16 مرداد)

كره جنوبي - روسيه

مراكش - باكو

صربستان - هندوستان

آلمان - هلند

برزيل - آمريكا

ايران - تونس

