  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۱۸

رقابتهاي واليبال قهرماني جوانان جهان ؛

ايران فردا به مصاف تونس مي رود

در روز دوم چهاردهمين دوره رقابتهاي واليبال قهرماني جوانان جهان تيم ايران ساعت 30/9 دقيقه صبح فردا به وقت تهران با تونس بازي مي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تونس يكي از سه نماينده قاره آفريقا دراين رقابتهاست. تونسي ها به طور معمول با تاسي از واليبال اروپا بازي مي كنند وسيستم بازي ايتاليايي ها الگوي آنهاست. اين تيم چند بازيكن باقي مانده از رقابتهاي سال 2001 تهران را دراختيار دارد ، اما پيروزي براين تيم كه دفاع داخل ميدان خوبي دارد ، دور ازدسترس جوانان ايران نخواهد بود.
برنامه ديدارهاي فردا ( 16 مرداد)
كره جنوبي - روسيه
مراكش - باكو
صربستان - هندوستان
آلمان - هلند
برزيل - آمريكا
ايران - تونس

کد مطلب 214753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها