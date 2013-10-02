به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا آقاخانی، پیش از ظهر چهارشنبه، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی استان اصفهان در راستای سال حماسه سیاسی، اقتصادی برنامه‌های متنوعی را از جمله شناسایی جایگاه پلیس در جامعه اسلامی، شناسایی نقش جامعه در شکل گیری پلیس، معرفی ارتقا پلیس در کشفیات علمی، معرفی رأفت و رحمت پلیس در برابر پناه‌جویان، شناساندن نقش‌آفرینی‌های پلیس در برابر جرایم مهم، ارزیابی وضعیت پلیس در مأموریت های خاص و وضعیت پلیس در برخورد با جنگ نرم و تهدیدات سایبری، مد نظر قرار داده است.



دین و اخلاق مداری رمز موفقیت پلیس اسلامی است

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره اینکه تفاوت بین پلیس اسلامی را با غیر اسلامی می‌توان در دین‌مداری، اخلاق مداری و توجه به قشر آسیب‌پذیر جستجو کرد، بیان داشت: جامعه محوری نیز از دیگر اصول مورد توجه نیروی انتظامی استان است.

وی با بیان اینکه راهبرد نیروی انتظامی در مورد مبارزه با جرایم، به سوی علمی‌گرایی پیش می‌رود، گفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد کشفیات پلیس را توجه به مسائل علمی در بر گرفته است.

آقاخانی اظهار داشت: مبارزه پلیس با جرایم مانند مواد مخدر، مراکز ترویج فرهنگ غرب، تجهیزات ماهواره‌ای و سارقین و بزه‌کاران از دیگر برنامه‌های پلیس استان اصفهان در هفته نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه در هفته نیروی انتظامی و از تاریخ سیزدهم آبان ماه، صبحگاه مشترک ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برگزار می‌شود، گفت: پایگاه شهید بهشتی اصفهان میزبان 40 گردان، مدیران و مسئولان اصفهانی خواهد بود.

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تقدیر از نمونه‌های ترافیکی، گردهم‌آیی با مؤسسات حفاظتی و تشکیلات غیر انتفاعی، همایش راهبران محله‌ها و تأثیر بر مسائل ترافیکی، همایش‌های پیاده‌روی، همایش شاعران و مداحان در جامعه محوری پلیس از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده هفته نیروی انتظامی است، بیان داشت: برگزاری رقابت‌های ورزشی باستانی، جشنواره هفت‌گانه برای اعضای نیروی انتظامی و خانواده آنها و ویزیت رایگان مراکز بهداری ناجا در سطح استان اصفهان با برنامه‌ریزی‌های لازم انجام خواهد شد.

افزایش 65 درصدی کشفیات پلیس اصفهان

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به شعار سال جاری پلیس مبنی بر مردم‌داری، قانون مداری و روز آمدی، اظهار داشت: در شش ماه سال جاری، کشفیات پلیس افزایش 65 درصدی داشته است.

وی افزود: نیروی انتظامی 818 تن کود شیمیایی قاچاق را کشف و ضبط کرده است.

آقاخانی ادامه داد: مبارزه با سرقت محموله‌های بزرگ جاده‌ای همراه با یک کار عملیاتی و تجسسی از دیگر دستاوردهای نیروی انتظامی استان اصفهان است.

تحول شدید در تماس‌های 197

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در طول یک ماه شاهد برقراری شش هزار و 700 تماس تلفنی با شماره 197 بودیم، اظهار داشت: از این تعداد، 300 تماس مربوط به ارائه طرح‌ها و پیشنهادات مردمی است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی 350 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کرده است، گفت: تصادفات جاده‌ای یکی از دغدغه‌های بزرگ پلیس اصفهان است.

آقاخانی با اشاره به اینکه چشم انداز پلیس برای کاهش تصادفات منجر به فوت، کاهش 15 درصدی است، افزود: برای رسیدن به این امر هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه از این پس شاهد جدایی پلیس پیشگیری و 110 هستیم، بیان داشت: این اقدام برای جلوگیری از هدر رفت زمان صورت می‌گیرد.

