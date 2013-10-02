بازدید 15 هزار نفر از جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در گلستان 

قربان عباسی در ادامه افزود: در راستای تداوم این جشنواره تاکنون بیش از 200 مترپارچه به امضای بازدید کنندگان رسیده است که همگی ضمن ابراز رضایتمندی ،علاقمند به تداوم این جشنواره بودند.

وی ادامه داد: جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین با محورهای صنایع دستی و جاذبه های گردشگری، معرفی و نمایش آداب و سنن و شیوه های زندگی اقوام، مراسم آیینی و موسیقی اقوام و برنامه های تورگردانی سفرا و میهمانان خارجی همراه شده و در این جشنواره 20 گروه موسيقي و آئيني ، به اجراي برنامه می پردازند.

او اذعان داشت: نمایشگاه جاذبه های گردشگری نیز در 20 غرفه در فضای باز نمایشگاه دایر شده است.

عباسی درادامه افزود: معرفی و نمایش آداب و رسوم و ویژگی های فرهنگی اقوام ایرانی با برپایی آلاچیق وسیاه چادر و... از دیگر بخش های جشنواره است و نمایش آداب و رسوم و ویژگی های فرهنگی مردم استان گلستان شامل قوم کتول، ترکمن، سیستانی، قزاق، قزلباش (رامیان) و محلی مازندرانی (غرب استان) را شامل می شود.

وی اذعان داشت: این دوره از جشنواره با توجه به اطلاع رسانی مناسب ، با استقبال جمع کثیری از بازدید کنندگان مواجه شد.

وی در پایان، با اشاره به شعار روز جهانی جهانگردی در سال 2013 با عنوان گردشگری ، آب وحفاظت ازآینده مشترک، پيام اين جشنواره را با توجه به حضور گروههاي مختلف موسيقي، صنايع دستي و گردشگري كشور، افزايش گردشگران به ايران اسلامي به خصوص استان گلستان در سايه وحدت و پيوند فرهنگ ها و بهره مندی از ظرفیت های گردشگری روستایی به خصوص ظرفیت های آبی این استان درراستای جذب گردشگر اعلام کرد.

هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین درگلستان از 8 لغایت 11 مهر ماه در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان گلستان برپاست.