شکوه تاریخ در طبیعت الموت تبلور یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده چوبک ظهر چهارشنبه در همایش "گردشگری پایدار و مسئولانه" شهرداری ها را همراه مؤثر سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری در حفظ و بازسازی میراث فرهنگی شهرها اعلام کرد.



وی، ضمن اینکه گردشگری را یکی از موارد مهم توسعه عنوان می کرد، افزود: گردشگری پایدار و مسئولانه پایه و اساس زیر ساخت های اجتماعی محسوب می شود و نقش مهمی در مبادلات فرهنگی و ریشه کن کردن فقر بر عهده دارد.



چوبک به برگزاری نشست جهانی لایکوموس که در سال 2011 در پاریس برگزار شد اشاره کرد و ادامه داد: این نشست با پاسخ به این پرسش که گردشگری عامل توسعه یا ویرانی است فعالیت خود را آغاز کرد و در پایان یکی از نتایج آن پایه گذاری ارزشهای زیرساختی توسعه بر اساس مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی اعلام شد.



وی در ادامه از مناظر فرهنگی، سایت موزه های طبیعی یا اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی صحبت کرد و گفت: امروزه در دنیا مناظر فرهنگی همان سایت موزه ها هستند، نقاط گردشگری که شامل خانه های قدیمی و یا روستایی، معادن و محیط طبیعی مناطق تاریخی می شوند.



چوبک، منطقه الموت را یک سایت موزه طبیعی "اکوتوریسم" عنوان کرد که در آن جاذبه های گردشگری فراوانی وجود دارد.



مدیر پایگاه منطقه توریستی الموت، حفظ این پارک طبیعی را از وظایف مهم مسئولان و مردم برشمرد و هزینه این مهم را بسیار کمتر اعتباراتی دانست که برای شکل گیری محیط طبیعی جدید صرف می شود.