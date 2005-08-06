به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تلويزيون الشرقيه عراق درباره تغيير ادبيات رسانه‌هاي عراقي در بيان نام امام خميني (ره) گفت : از جمله برنامه‌هاي ديدار نخست وزير عراق در ايران اداي احترام وي به مرقد امام خميني (ره) در حوالي شهر تهران بود.

به گفته مجري تلويزيون الشرقيه، نخست وزيرعراق به همراه هيات عالي رتبه اين كشور با حضور در مرقد امام خميني (ره) نسبت به ايشان اداي احترام كرد.

اين تغيير ادبيات خبري در راديوها و ديگر رسانه هاي رسمي عراق نيز قابل شنيدن است.

رسانه‌هاي عراق در دوران ديكتاتوري رژيم صدام در اين كشور حتي پيش از آغاز جنگ عراق عليه ايران در بيان نام مسئولان كشورمان الفاظ ديگري بكار مي‌گرفتند كه خارج از عرف ادب و ديپلماتيك بود. اين در حالي است كه رسانه هاي ايران نام مسئوالان عالي رتبه عراق را با ذكر سمت ياد مي كنند.

اين تغيير نگرش در حالي صورت مي گيرد كه بعد از سقوط صدام تمايل بسياري ميان شيعيان عراق در جهت ارتباط با شيعيان ايران ديده مي شود.

در اين ميان حضور و نقش آيت الله سيستاني مرجع عالي رتبه شيعيان كه در نجف مقيم است در تسهيل و گسترش روابط ميان شيعيان دو كشور كاملا محسوس است.