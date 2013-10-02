به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غلامی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش بین المللی بررسی امور مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان در جمع خبرنگاران، افزود: بارها به ساکنین شیراز و استان فارس اخطار داده شده که مهاجرین غیر قانونی دارای مشکلات بهداشتی هستند بنابراین باید از به کارگیری این افراد خودداری کنند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با اشاره به اینکه مجوز کار جدید به هیچ عنوان برای اتباع صادر نمی شود، گفت: سال گذشته طرح ساماندهی اتباع بیگانه را اجرایی کردیم که در این طرح برخی از این اتباع دارای مجوز کار شدند اما در سال جاری هیچگونه کارت فعالیت برای اتباع صادر نمی شود.

وی ادامه داد: کسانیکه دارای کارت و مجوز کار در استان فارس هستند سلامت آنها مورد تایید است و نگرانی از بابت حضور آنها وجود ندارد.