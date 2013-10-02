خیرین اصفهانی به فریاد مدارس فرسوده ناحیه دو برسند/ تدوین 12 شاخص اخلاقی دانش آموزی

فرهاد محمدی در حاشیه برگزاری جشن عاطفه ها در مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان امین، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدارس ناحیه دو شهر اصفهان همانند دبیرستان صارمیه، ادب و هراتی از قدمتی یکصد ساله برخوردار هستند که بدون تردید بخش زیادی از مدیران شهری و استانی خود زمانی در آن محصل بوده اند.

وی با اشاره به حضور 42 هزار دانش آموز در یکصد مدرسه این ناحیه در مقاطع تحصیلی گوناگون گفت: به دلیل اعتبار تاریخی مدارس ناحیه دو و همچنین برخورداری از بهترین و مجربترین دبیران و معلمان اشتیاق مردم سایر نواحی به حضور فرزندان خود در این مدارس بسیار است به نحوی که می توان گفت حدود 30 درصد دانش آموزان مدارس این ناحیه از سایر نواحی شهر اصفهان در آن تحصیل می کنند.

وی یادآور شد: در سال گذشته رتبه هشتم کشوری در امتحانات سال سوم نهایی دبیرستان نصیب ناحیه دو اصفهان شد و هرساله نیز رتبه های اول تا دوم نیز در استان اختصاص به دبیرستان های این ناحیه تحصیلی دارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان در ادامه گفت: حدود 30 درصد مدارس این ناحیه در زمین های اوقاف ساخته شده است و 20 درصد هزینه های ساخت مدارس از طرف خیرین مدرسه ساز به اداره نوسازی مدارس پرداخت می شود.

محمدی با تاکید بر اینکه برخی مدارس ناحیه دو به دلیل قدمت زیاد در خطر نابودی قرار گرفته اند، اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز و مسئولان استانی به کمک در نوسازی این مدارس بشتابند چرا که با کمبود اعتبارات عمرانی کافی برای این امر مواجه شده ایم.

12 شاخص اخلاقی برای دانش آموزان تدوین شده است

وی گفت: امسال رهبر انقلاب در سخنان خود فرمودند که باید خروجی دوران آموزش و پرورش علم و اخلاق باشد و برای اولین بار در کشور آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان بر اساس طرحی 12 شاخص اخلاقی را برای فعالیت دانش آموزان در آن عرصه تدوین کرده است.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان افزود:صله رحم،قانون مندی،عفت و حیا،خلافیت و پرسشگری از جمله این 12 شاخصه تدوین شده است که دانش آموز با انتخاب یکی از این موارد تلاش فکری و عملی خود را در آن زمینه معطوف می کند.

