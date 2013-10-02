توضیحات رئیس دانشگاه سمنان درباره علت مرگ یک دانشجو در آزمایشگاه

دکترعلی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فوت یکی از دانشجویان دانشکده برق دانشگاه سمنان که روز گذشته در کارگاه این دانشکده دچار برق گرفتگی شدید شد و متأسفانه جان خود را از دست داد گفت: این کارگاه بیش از 20 سال است که کار می‌کند و یکی از مجربترین کارشناسان دانشگاه آنجا مشغول فعالیت است که خود دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی وی را به عنوان تکنسین نمونه انتخاب کرده‌اند.

وی ادامه داد: تمهیدات ایمنی لازم در کارگاه پیش بینی شده که طی 20 الی 25 سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده است متاسفانه در روز حادثه دانشجو خواب آلودگی داشته و دقت کار وی نیز پایین بوده و کاری که انجام داده این بوده که دو دست خود را به دو فاز مختلف زده است و این باعث شده برق وارد بدن وی شود.

رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که من از صاحب نظران کسب کردم هیچ دستگاهی نیست که این نوع خطر برق گرفتگی را رفع کند وقتی وی را برق گرفته، دچار ایست قلبی شده و متأسفانه جان خود را از دست داد.

خیرالدین افزود: جامعه دانشگاهی سمنان داغدار این مصیبت است و مراسم بزرگداشت وی در مسجد امام علی دانشگاه سمنان هفته دیگر برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، یکی از دانشجویان پسر رشته برق، دانشکده برق دانشگاه سمنان، صبح روز گذشته در کارگاه این دانشکده دچار برق گرفتگی شدید شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.