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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۱۶

"چو يون فت" در خاطرات پاييزي "ژانگ ييمو" شريك مي شود

"ژانگ ييمو"، كارگردان فيلم "خانه خنجرهاي پران" از "چويون فت"، هنرپيشه نامي آسيا دعوت كرد كه در فيلم بعديش به ايفاي نقش بپردازد.


ژانگ ييمو در جشنواره كن

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، پروژه جديد اين كارگردان " خاطره پاييز" نام دارد وشرح حال عشاقي را روايت مي كند كه به نوعي زندگيشان به يكديگرپيوند خورده است .
ازديگرهنرپيشگان اين اثرمي توان به " گونگ لي " اشاره كرد كه درسال 1995 درفيلم " سه گانه شانگهاي " با " ييمو " به همكاري پرداخت واينك درانتظارآغازفيلمبرداري است تا بارديگردربرابردوربين اين كارگردان قرارگيرد.
" لي" دراين اثرنقش مردي به نام فونيكس را بازي مي كند كه محافظ شخصي امپراتوراست اين درحاليست كه " چو" ، هنرپيشه نامي " ببرخيزان ، اژدهاي پنهان " نقش مقابل وي را برعهده دارد .
دركل فيلم " خاطرات پاييزي " را مي توان اثركمدي دانست كه ازمبارزات رزمي نيزبرخوردارست.

کد مطلب 214758

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