"چو يون فت" در خاطرات پاييزي "ژانگ ييمو" شريك مي شود





ژانگ ييمو در جشنواره كن

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، پروژه جديد اين كارگردان " خاطره پاييز" نام دارد وشرح حال عشاقي را روايت مي كند كه به نوعي زندگيشان به يكديگرپيوند خورده است .

ازديگرهنرپيشگان اين اثرمي توان به " گونگ لي " اشاره كرد كه درسال 1995 درفيلم " سه گانه شانگهاي " با " ييمو " به همكاري پرداخت واينك درانتظارآغازفيلمبرداري است تا بارديگردربرابردوربين اين كارگردان قرارگيرد.

" لي" دراين اثرنقش مردي به نام فونيكس را بازي مي كند كه محافظ شخصي امپراتوراست اين درحاليست كه " چو" ، هنرپيشه نامي " ببرخيزان ، اژدهاي پنهان " نقش مقابل وي را برعهده دارد .

دركل فيلم " خاطرات پاييزي " را مي توان اثركمدي دانست كه ازمبارزات رزمي نيزبرخوردارست.

