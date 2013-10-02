450 بسته لوازم التحریر در بین مدارس حاشیه شهر سراوان توزیع شد

محمد شریف خالقی ایرندگانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این سبدهای تحصیلی شامل لوازم التحریر با همکاری قرارگاه نیروی زمینی سپاه شهید سجاد(ع) در بین دانش آموزان چندین مدرسه حاشیه این شهرستان توزیع شد.

وی این اقدام را در راستای توسعه عدالت و برخورداری دانش آموزان محروم و حاشیه نشین از امکانات تحصیلی و همچنین تداوم راه وحدت آفرین افرادی همچون سردار شهید شوشتری عنوان کرد و گفت: این سردار رشید اسلام همواره توجه ویژه ای به دانش آموزان و همچنین مردم محروم در نقاط مختلف استان داشت.

وی ضمن تاکید بر این نکته که باید با همکاری و تعامل در راستای توسعه عدالت آموزشی گام برداشت افزود: توجه و کمک به دانش آموزان محروم می تواند زمینه و بستر رشد آنها را برای دستیابی به آینده ای بهتر فراهم سازد و در نهایت به آبادانی استان منجر شود.