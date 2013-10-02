سارق زورگیر تهرانپارس دستگیرشد

سرهنگ جلینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:همزمان با اجرای طرح امنیت اخلاقی ماموران کلانتری موظف شدند زورگیران را شناسایی کرده و آنها را دستگیر کنند. به همین دلیل کنترل مناطق جرم خیز در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت. شب گذشته نیز ماموران گشت کلانتری حین گشتزنی در بزرگراه شهید باقری در جریان درگیری دو مرد قوی هیکل قرار گرفتند.

وی ادامه داد:متهمان بلافاصله با دیدن ماموران اقدام به فرار کردند که با اجرای عملیات تعقیب و گریز و متوقف کردن خودرو یک نفر دستگیر و به همراه مرد شاکی به کلانتری منتقل شد.

به گفته رئیس کلانتری 126 تهرانپارس متهم در بازجویی های اولیه به جرمش اعتراف کردو مدعش شد به همراه همدستش از شهروندان زورگیری می کردند. متهم پس از اعتراف و تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.