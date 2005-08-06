يك سوييسي در تمرينات تيم تكواندو دانشجويان

به گزارش خبرنگار" مهر" لوكاس آلمن عضو تيم ملي سوييس هفته گذشته به تهران سفر كرده و قراراست مدت يكماه در تهران و كنارملي پوشان دانشجو وسايرتيم هاي باشگاهي تمرين كند.

آلمن عضوتيم ملي سوييس دارنده مدال برنزاروپاست كه در رقابتهاي قهرماني جهان درسال 2003 كه به ميزباني آلمان برگزارشد توسط بهزاد خداداد ازگردونه رقابتها حذف شد. وي دررقابتهاي جهاني مادريد اسپانيا نيز پس از پيروزي بر " محمدازترك" چهره سرشناس اتريشي ها به نماينده استراليا باخت و حذف شد.

وي پس ازسفرتيم منتخب دانشجويان به يونيورسياد دانشجويان دركنارتيم هاي باشگاهي چون پاس و پرسپوليس به تمرين خواهد پرداخت.