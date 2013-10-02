به گزارش خبرگزاری مهر، نگار نادری گفت: نمایش"خواستن، توانستن است" داستان جوجه کلاغی است که یکی از بال هایش از بچگی حرکت نمیکند اما با دیدن خواب فرشته مهربان تصمیم میگیرد به سرزمین رویاها برود و در نهایت به آرزوی خود میرسد.
وی با بیان اینکه در این تئاتر هدف انتقال پیام «خواستن، توانستن است» بوده، ادامه داد: با استفاده از ابزار تئاتر میتوان بسیاری از مفاهیم و پیام ها را به مخاطب القا کرد.
نادری افزود: کودک از طریق تئاتر بهتر میتواند با مسائل تربیتی و آموزشی آشنا شود، چون استفاده از رنگ شاد، موسیقی و فضای بانشاط در انتقال مفاهیم اثرگذارتر است.
وی با بیان نمایشهای حوزه کودک باید دارای جذابیت خاصی باشد تا کودک نگاه خود را از روی صحنه نمایش برندارد، اظهار کرد: کودک با ورود به سالن نمایش، علاوه بر اینکه حضور در کنار هم سن و سالان خود را درک میکند با تجربههای جدیدی آشنا میشود.
نادری در ادامه در خصوص شعار امسال جشنواره تئاتر که با عنوان "تئاتر و خانواده" نامگذاری شده، افزود: از آن جا که خانواده، نخستین اجتماعی است که کودک با آن آشنا میشود باید نگاه تربیتی خاصی در آن وجود داشته باشد و دیدن تئاتر منجر به تقویت این نگاه و رویکرد تربیتی میشود.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از 24 تا 30 مهر در پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین برگزار میشود.
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