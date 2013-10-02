همایش ملی طراحی لرزه ای و اصول ساخت و ساز مقاوم در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با توجه به مجاورت کلانشهر تبریز با گسل شمال و جهت بهره گیری از تحارب زلزله هایی چون زلزله سال گذشته منطقه ارسباران و استفاده از دانش متخصصان کشورهای پیشرو در امر زلزله و مدیریت بحران توسط موسسه مقاوم سازی لرزه ای ایران برگزار می شود.

همایش ملی "طراحی لرزه ای و اصول ساخت و ساز مقاوم" با مجوز رسمی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با حضور ساسان محاسب متخصص مقاوم سازی از کشور سوییس، اساتید پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند و با همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری، مدیریت بحران شهرداری تبریز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و انجمن بتن ایران 13 مهرماه و در هفته کاهش بلایای طبیعی برگزار خواهد شد.

برنامه ریزی های ناحیه ای، منطقه ای و ملی در خصوص ساخت و ساز در مناطق زلزله خیز، بهینه سازی سازه ها بمنظور کاهش هزینه ها، مقاوم سازی سازه ها جهت کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه، بازنگری آیین نامه های طراحی، بررسی لزوم سیاست گذاری نوین در بحث ساخت و ساز، ایجاد درک مشترک میان مهندسان عمران و معماری و آشنایی مهندسان و متخصصان صنعت ساختمان با اصول اولیه طراحی لرزه ای به روش مفهومی از جمله محورها و اهداف برگاری این همایش عنوان شده اند.

آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز از جمله مناطق زلزله خیز کشور هستند که به دلیل قرارگرفتن در مجاورت گسل شمال تبریز، همواره با خطر زمین لرزه های شدید روبرو بوده و تاکنون نیز چندین بار زمین لرزه های شدیدی را تجربه کرده اند که آخرین مورد آن زلزله 21 مرداد سال گذشته در منطقه ارسباران بود که خسارت های جانی و مالی بسیاری را در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان در پی داشت.