خبرگزاري فرانسه : پس از خودداري ايران ، بحران در شرف تكوين است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه ، پيشنهادهسته اي سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس با حمايت آمريكا به جمهوري اسلامي ايران اجازه مي دهد تا زماني كه فعاليت چرخه سوختي خود را متوقف كند مي تواند فعاليت هسته اي صلح آميز را دنبال كند .



حسين موسويان عضوتيم مذاكره كننده ايران با غيرقابل قبول خواندن اين پيشنهادات ، آن را نقض آشكار توافقنامه ايران و اتحاديه اروپايي توصيف كرد .

وي هشدار داد كه اگر اروپا خواستار نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي شود ايران به توقف برنامه غني سازي در نطنز ادامه نخواهد داد .

خلاصه اي ازمتن 34 صفحه اي پيشنهادات اروپا كه دردسترس خبرنگاران قرارگرفته، نشان مي دهد كه وزراي امور خارجه آلمان، انگليس و فرانسه به ايران گفتند كه آنها چاره اي نداشتند به جزء اينكه خواستارتشكيل نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي شوند .



از سوي ديگر ايران نيز اعلام كرده كه به برنامه هاي خود براي ازسرگيري فعاليتهاي هسته اي برغم هشدارهايي مبني بر اينكه اين امر موجب يك بحران هسته اي خواهد شد، ادامه خواهد داد .



اتحاديه اروپايي درنامه خود به ايران خاطر نشان كرد كه اگرتهران مي خواهد از مشوقهاي اتحاديه اروپايي سود ببرد بايد به دنبال از سرگيري فعاليتهاي چرخه سوخت نباشد . بنابر اين گزارش، آمريكا در يك مصالحه آشكار با متحدان اروپايي خود از پيشنهاد اتحاديه اروپايي حمايت كرد .



نيكلاس برنز مرد شماره سه وزارت امور خارجه آمريكا در باره پيشنهادات اروپابه ايران گفت : واشنگتن از تلاشهاي اتحاديه اروپا به شدت حمايت مي كند . وي به خبرنگاران خاطر نشان كرد : تصور مي كنم كه اين پيشنهاد يك پيشنهاد خوب به ايرانيها است و ما از آنها مي خواهيم كه به آن عمل كنند .



پيشنهادات اروپا مسائل هسته اي ، نگرانيهاي امنيتي و سياسي را پوشش مي دهد و ارائه كننده همكاري در زمينه فناوري و اقتصادي است .اين پيشنهاد چند روز پس از مراسم تنفيذ محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري منتخب ايران ارائه شد .



خبرگزاري فرانسه در اين گزارش با اذعان اين مسئله كه برنامه هسته اي در ايران ، افتخار ملي محسوب مي شود با ناديده گرفتن اظهارات پيشين محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني براينكه تا كنون هيچ مدركي مبني اينكه ايران ان پي تي را نقض كرده، بدست نيامده است ادعا مي كند بازرسان بيش از دوسال با بررسي برنامه هاي هسته اي ايران ، مقدار فراواني فعاليتهاي هسته اي مشكوك كشف كرده اند و اين درحاليست كه آژانس اذعان داردهيچ مدرك غير قابل انكاري كه ثابت كند ايران در فعاليتهاي خود انحراف داشته، پيدا نشده است .

