۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

ابقاء دیواندری به عنوان مدیرعامل بانک ملت

با تصمیم مجمع بانک ملت و رای سهامداران این بانک، علی دیواندری به مدت 2 سال دیگر در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملت فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت حداقل تا 2 سال دیگر به عنوان مدیرعامل این بانک فعالیت خواهد کرد. طبق رای سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، علی دیواندری به عنوان نماینده ائتلاف بخش خصوصی برای دو سال دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شده است.

بر این اساس، دیواندری در دوره جدید هم مدیریت عاملی بانک ملت را به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور از لحاظ سرمایه بر عهده خواهد داشت. دیواندری که از سال 84 مدیریت عاملی بانک ملت را بر عهده داشته در دوره مدیریت خود، این بانک را با استفاده از روش های علمی به یکی از بانک های برتر کشور تبدیل کرده است.

با ابقای دیواندری در پست مدیریت عاملی بانک ملت، پیش بینی می شود که این بانک در دوره جدید و با اجرای پروژه های جدید، خدمات متنوع تر و متناسب با طبقات مختلف مشتریان به آنها ارائه کند.

در اینباره وزارت اقتصاد اعلام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت بانک ملت اتخاذ نشده و آقای دیواندری کماکان به فعالیت خود در این بانک ادامه خواهد داد.

