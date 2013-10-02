نوای مهر و نوع دوستی در مدارس شهریار طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با سراسر کشور مراسم جشن عاطفه ها در تمام مدارس شهریار نیز برگزار شد، جشن نمادین و متمرکز شهرستانی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و با حضور مسئولان شهرستانی در محل دبیرستان دخترانه حضرت معصومه(س) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام موسی سالمی ضمن تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس و توصیه به دانش آموزان برای تلاش مضاعف در کسب علم و دانش، اظهار داشت: انفاق بندگان در حق بند گان دیگر در واقع از طرف خداست چرا که همه چیز انسان از طرف خداست، اینگونه اعمال نیکوکارانه موجب تقویت و گسترش فرهنگ نیکی به دیگران و مهربانی با همنوعان می شود.

این مسئول عنوان کرد: جشن عاطفه ها اقدامی بسیار پسندیده است که با توجه به حضور موثر دانش آموزان در این مراسم، گامی موثر برای نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی برآمده از آموزه های دینی و ملی ما در میان نسل جوان است.

وی ادامه داد: در واقع این جشن بیانگر فرهنگ غنی کمک به همنوع است و در دین مبین اسلام توجه زیادی به این امر شده است، جشن عاطفه ها را می توان نشانه ای از عطوفت و مهربانی دانش آموزان ایرانی نسبت به همدیگر دانست که هر ساله با شکوهتر از سال قبل برگزار می شود.

در پایان این مراسم مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان هدایا و کمهای نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کردند.