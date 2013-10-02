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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

ظریف برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان به باکو می رود

ظریف برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان به باکو می رود

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مورد تاریخ سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به باکو گفت این سفر به هنگام برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در پاسخ به سئوالی در مورد تاریخ سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به باکو گفت: این سفر به هنگام برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه ایران، رئیس ایرانی کمیسیون مشترک است افزود: قرار است نهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در باکو برگزار شود.

سفیرایران گفت هنوز تاریخ برگزاری این کمیسیون قطعی نشده و دیپلمات های دو کشور در این رابطه رایزنی می کنند.

پاک آیین گفت پیش بینی می شود این نشست بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان برگزار شود.

کد مطلب 2147639

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