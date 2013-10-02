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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

کیوانی:

تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستانهای کشور استاندارد است

تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستانهای کشور استاندارد است

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی گفت: تمامی تجهیزاتی که در بیمارستانهای کشور مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیوانی ظهر چهارشنبه در حاشیه نوزدهمین اجلاس تجهیزات پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: بخش های نظارتی به طور کامل وضعیت استفاده از تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار می دهند.

وی تصریح کرد: آنچه که تاکنون در بحث تجهیزات پزشکی تخلفی دیده شده اقلام ارتوپدی بوده است.

مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ادامه داد: به دلیل انجام ارتوپدی فراوان در کشور نمی توانیم به طور کامل نظارت داشته باشیم اما در این بخش نیز تمام سعی و تلاش خود را انجام می دهیم.

کیوانی یادآور شد: در بحث نرخ ها نیز مردم باید توجه داشته باشند که نرخ های جدید در سایت تجهیزات پزشکی موجود است و باید با اطلاع از این نرخ ها کارهای خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 20 میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، تاکید کرد: به طور حتم در سال جاری اینگونه اعتبارات افزایش خواهد یافت.

مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص صادرات تجهیزات پزشکی، گفت: در بحث انواع مانیتور تولیدات کشور توسط شرکت های خارجی در کشورهای مختلف به فروش می رسد و در این میان می توانیم فعالیت های خود را در بحث توسعه صادرات تجهیزات پزشکی افزایش دهیم.

کد مطلب 2147650

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