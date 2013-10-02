تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستانهای کشور استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیوانی ظهر چهارشنبه در حاشیه نوزدهمین اجلاس تجهیزات پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: بخش های نظارتی به طور کامل وضعیت استفاده از تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار می دهند.

وی تصریح کرد: آنچه که تاکنون در بحث تجهیزات پزشکی تخلفی دیده شده اقلام ارتوپدی بوده است.

مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ادامه داد: به دلیل انجام ارتوپدی فراوان در کشور نمی توانیم به طور کامل نظارت داشته باشیم اما در این بخش نیز تمام سعی و تلاش خود را انجام می دهیم.

کیوانی یادآور شد: در بحث نرخ ها نیز مردم باید توجه داشته باشند که نرخ های جدید در سایت تجهیزات پزشکی موجود است و باید با اطلاع از این نرخ ها کارهای خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 20 میلیارد تومان برای توسعه تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، تاکید کرد: به طور حتم در سال جاری اینگونه اعتبارات افزایش خواهد یافت.

مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص صادرات تجهیزات پزشکی، گفت: در بحث انواع مانیتور تولیدات کشور توسط شرکت های خارجی در کشورهای مختلف به فروش می رسد و در این میان می توانیم فعالیت های خود را در بحث توسعه صادرات تجهیزات پزشکی افزایش دهیم.