شناسایی10 هزار بی سواد در خراسان جنوبی/ ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در ریشه کنی بیسوادی

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی احمد نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی با اشاره به وجود مدرسه شوکتیه در بیرجند، گفت: بعد از دارالفنون مدرسه شوکتیه به عنوان دومین مدرسه کشور در شهر بیرجند احداث شد که این نشان وجود اهمیت علم و سواد از دیرباز در این استان است.

وی با اشاره به آمار بالای بی سوادی در استان گفت: در شهرستان بیرجند و قاین آمار بی سوادی بالاتر است.

رئیس اداره سوادآموزي آموزش و پرورش خراسان جنوبي عنوان کرد: از مجموع 10 هزار بی سواد استان سه هزار نفر در شهرستان بیرجند وجود دارد.

خشکسالی، مهاجرت و سطح پائین اقتصادی سه عامل کم توجهی به تحصیل

احمد نژاد با اشاره به علت کثرت بی سوادی در استان عنوان کرد: با وجود خشکسالیهای پیاپی مردم از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و سختی امرار و معاش باعث شده است که والدین به تحصیل فرزندان بی توجه باشند و از تحصیل محروم شوند.

وی ادامه داد: در سطح شهر دسترسی به این افراد به علت تغییر مدام محل سکونت به راحتی امکان پذیر نیست و خود این افراد نیز هیچ رغبتی برای سواد آموزی ندارند.

رئیس اداره سوادآموزي آموزش و پرورش خراسان جنوبي عنوان کرد: سواد آموزانی که خودشان به اداره سواد آموزی مراجعه کنند کارت هدیه برای آنها در نظر می گیرند.

احمد نژاد از استخدام کامل نیروهای آموزشیار در استان خبر داد و بیان کرد: تمام همکاران آموزشیار در آموزش و پرورش استخدام شدند و هیچ نیروی غیر رسمی در بین آموزشیاران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مهارت آموزش دهنده با آموزش به یک بزرگسال مشخص می شود ادامه داد: آموزش در کودکی بسیار راحت تر بوده زیرا در بزرگسالی احتمال فراموشی بسیار است.

وی سواد آموزی را متعلق به مکان و زمان خاص ندانست و تصریح کرد: افراد سواد آموز می توانند به مدارس و مجتمع های آموزشی، کانون فرهنگی مساجد، حوزه های علمیه و موسسات خدمات آموزشی مراجعه کنند.

این مسئول ادامه داد: سوادآموزان به اداره نهضت سواد آموزی مراجعه و نام خود را در سامانه سواد آموزی ثبت کنند و همچنین مبلغی را به آموزش دهنده جهت آموزش در نظر می گیرند و تمام اقلام لوازم التحریر در اختیار سوادآموزان قرار می گیرد.

به گفته وی سطح استاندارد سواد، حداقل خواندن و نوشتن و چهار عمل اصلی ریاضی است.

رئیس اداره سوادآموزي آموزش و پرورش خراسان جنوبي برای جلوگیری از برگشت به بیسوادی گفت: بعد از اینکه افراد به حداقل سواد رسیدند برای اینکه برگشت به بیسوادی صورت نگیرد گذراندن دوره تحکیم با مطالعه کتابهای مخصوص این افراد برنامه ریزی شده است.

احمد نژاد از فرمانداری و مدیریت آموزش و پرورش خواست: به سمت و سوی سوادآموزی حرکت کنند و مصوبات تصویب شده در جلسات سوادآموزی را پیگیری و عملی کنند تا لکه ننگ بیسوادی از کشور پاک شود.