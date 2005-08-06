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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۰۶

درآغاز چهل و سومين دوره رقابتهاي فوتبال بوندس ليگا صورت گرفت؛

حضور 45 دقيقه اي علي كريمي درشب توفاني بايرن مونيخ

حضور 45 دقيقه اي علي كريمي درشب توفاني بايرن مونيخ

چهل و سومين دوره رقابتهاي فوتبال بوندس ليگا آلمان درحالي ازشب گذشته آغاز شدكه تيم بايرن مونيخ بادراختيارداشتن علي كريمي شب توفاني را پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" در آغاز فصل جديد رقابتهاي بوندس ليگا شب گذشته تيم بايرن مونيخ موفق شد با نتيجه 3 برصفر بر تيم مونشن گلابادخ غلبه كند. در اين ديدار كه در حضور 66 هزار تماشاگر در ورزشگاه اختصاصي بايرن مونيخ برگزار شد شاگردان فيليكس ماگات موفق شدند با گلهاي دقايق 86 و 89 روي ماكاي و گل دقيقه 28 هارگريوز رقيب ديرينه خود را شكست دهد.

علي كريمي ملي پوش كشورمان از دقيقه 46 اين ديدار به جاي سباستين دايسلر وارد ميدان شد و روي گل دوم تيم بايرن مونيخ تاثير بسزايي داشت. كريمي در اين ديدار فوتبال قابل قبول و زيبايي را از خود به نمايش گذاشت و بيشتر از پرداختن به كارهاي انفرادي در خدمت تيم بود و بارها با پاس هاي دقيق خود همبازيانش را در موقعيت گلزني قرار داد. اين اولين بازي رسمي علي كريمي براي بايرن مونيخ در رقابتهاي بوندس ليگا بود.

کد مطلب 214767

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