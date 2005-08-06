حضور 45 دقيقه اي علي كريمي درشب توفاني بايرن مونيخ

به گزارش خبرنگار" مهر" در آغاز فصل جديد رقابتهاي بوندس ليگا شب گذشته تيم بايرن مونيخ موفق شد با نتيجه 3 برصفر بر تيم مونشن گلابادخ غلبه كند. در اين ديدار كه در حضور 66 هزار تماشاگر در ورزشگاه اختصاصي بايرن مونيخ برگزار شد شاگردان فيليكس ماگات موفق شدند با گلهاي دقايق 86 و 89 روي ماكاي و گل دقيقه 28 هارگريوز رقيب ديرينه خود را شكست دهد.

علي كريمي ملي پوش كشورمان از دقيقه 46 اين ديدار به جاي سباستين دايسلر وارد ميدان شد و روي گل دوم تيم بايرن مونيخ تاثير بسزايي داشت. كريمي در اين ديدار فوتبال قابل قبول و زيبايي را از خود به نمايش گذاشت و بيشتر از پرداختن به كارهاي انفرادي در خدمت تيم بود و بارها با پاس هاي دقيق خود همبازيانش را در موقعيت گلزني قرار داد. اين اولين بازي رسمي علي كريمي براي بايرن مونيخ در رقابتهاي بوندس ليگا بود.