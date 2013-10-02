اعلام مهلت تکمیل بانک اطلاعات جذب بورس و هیأت علمی دانشگاه آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر استخدام و تامین هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای به تمام واحدها و مراکز آموزشی، در خصوص تکمیل بانک جامع اعضای هیات علمی و صدور فراخوان جذب از طریق درگاه اینترنتی university.iauec.com اعلام کرد که با توجه به درخواست برخی از واحدها و مرکز دانشگاهی همچنین لزوم تکمیل اطلاعات، توسط تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی برای اعلام فراخوان آتی جذب و بورس هیات علمی، مهلت تکمیل اطلاعات تا تاریخ 30 مهرماه 92 تمدید شد.

همچنین متقاضیان به منظور تسهیل ورود اطلاعات و رفع برخی شبهات در خصوص تکمیل اطلاعات، فایل راهنما تهیه و از طریق درگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir قسمت معاونت آموزش، دفتر استخدام و تامین هیات علمی قابل دسترسی است.

