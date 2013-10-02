انجام بیش از 50 ماموریت توسط اورژانس قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اورژانس قم طی 24 ساعت گذشته گفت: اورژانس قم طی این مدت تعداد 63 ماموریت انجام داده است که 45 ماموریت شهری و 18 ماموریت نیز جاده ای بوده است.



وی افزود: در حوادث این مدت تعداد 82 نفر مجروح شدند که 31 نفر آنها در محل درمان و 51 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.



معاون اورژانس قم اضافه کرد: از ماموریت های ذکر شده 40 مورد با 47 مجروح مربوط به موتورسواران بوده است.



فراهانی تصادف کامیون با سواری در جاده قدیم قم – تهران را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و ابراز داشت: این حادثه چهار مجروح برجای گذاشت.



وی اظهار کرد: تصادف تریلی با اتوبوس در اتوبان کاشان نیز با مجروح شدن 6 نفر همراه بود.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اعلام داشت: در تصادف موتور با سواری که در خیابان امامزاده ابراهیم (ع) روی داد سه نفر مجروح شدند.



فراهانی اضافه کرد: حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.



وی با بیان اینکه در حادثه مشابه دیگری در بلوار الغدیر دو نفر مصدوم شدند افزود: حال هر دو مجروح وخیم گزارش شده است.



معاون اورژانس قم گفت: تصادف دو سواری در خیابان عماریاسر هم هفت مجروح در پی داشت.

