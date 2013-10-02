پنج سایت تولید ورمی کمپوست در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر کاووسی در این باره اظهارداشت: این سایت در راستای توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت پسماندهای خانگی و کشاورزی و تبدیل آن به ورمی کمپوست در راستای ارتقای فعالیت خانوار روستایی و ایمنی و سلامت آنها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این سایتها به وسیله کرم آیزینیا فوتیدا و تبدیل آن به ورمی کمپوست در شهرستانهای قزوین، تاکستان و البرز ویژه زنان روستایی راهاندازی شده است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از راهاندازی این سایتها را حمایت از تولید این کود، دستیابی به تولید ورمی کمپوست و تولید محصول سالم ذکر کرد.
کاووسی همچنین آموزش، حمایت و ساماندهی تولید سبزیجات خانگی از سوی زنان روستایی را با استفاده از کود ورمی و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها برای تولید محصول سالم عاری از کود و سموم شیمیایی در استان را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.
به گفته این مسئول، کود ورمی کمپوست هماکنون در 10 سایت راهاندازی شده است.
آغاز کشت گندم و جو در شهرستان بویین زهرا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا، از آغاز عملیات کشت گندم و جو در سطح مزارع این شهرستان خبر داد.
مرتضی شعباننژاد در این خصوص بیان کرد: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری سطح زیرکشت گندم آبی بیش از 23 هزار هکتار و گندم دیم بیش از هفت هکتار باشد.
وی همچنین سطح زیرکشت جو آبی را 15 هزار هکتار و جو دیم را دو هزار هکتار پیشبینی کرد.
اعطای وام کمبهره به واحدهای آبزیپروری در قزوین
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: با همکاری و هماهنگی سازمان تعاون روستایی و بسیج سازندگی استان واحدهای آبزیپروری فعال شناسایی و وامهای کمبهره به آنان اعطا میشود.
ناطق معینالدین اظهارداشت: طی جلسهای مشترک با مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی آبزیپروری و سازمان بسیج سازندگی استان مقرر شد این تعاونی با بسیج سازندگی و تعاون روستایی و مدیریت شیلات همکاری متقابلی داشته و در راهاندازی استخرهای جدید همکاری بیشتری کنند.
وی بیان کرد: طبق هماهنگیهای صورت گرفته در این جلسه با شناسایی واحدهای آبزیپروری فعال و درصورت دارابودن شرایط مورد نظر طرفین وامهای کمبهره با اهداف اقتصاد مقاومتی به این واحدها اعطا میشود.
اعطای تسهیلات به اتحادیههای تعاون روستایی
این مسئول ادامه داد: در راستای تأمین کود شیمیایی پاییزه کشاورزان استان قزوین، تسهیلات خاصی به اتحادیههای تعاون روستایی استان اعطا میشود.
معینالدین یادآور شد: جلسهای با حضور مدیر شعب بانک کشاورزی استان، مدیر سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مدیران عامل اتحادیههای شهرستانهای استان در این خصوص در محل سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا به اتحادیههای تعاون روستایی شهرستان قزوین، بویین زهرا و تاکستان به منظور تهیه نهادههای کشاورزی تسهیلات پرداخت شود.
این مسئول تصریح کرد: مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین در این جلسه از اتحادیههای تعاون روستایی شهرستانها خواست تا با مراجعه به بانکهای عامل کشاورزی نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند، چراکه در غیر این صورت اعتبارات تخصیصی به سایر بخشهای خصوصی واگذار خواهد شد.
