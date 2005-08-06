طرح اروپايي ها ناقض معاهده ان پي تي ، بيانيه تهران ، موافقتنامه پاريس و غيرقابل پذيرش است

حسين موسويان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در عين حال تصريح كرد كه جمهوري اسلامي ايران موضع رسمي خود در خصوص طرح مذكور را تا روز يكشنبه اعلام خواهد كرد.

دبير كميسيون سياست خارجي شورايعالي امنيت ملي در ادامه، در خصوص طرح پيشنهادي اروپايي ها به كشورمان توضيح داد كه "طرح مذكور، در بخش تضمين هاي محكم كه تعهد اروپايي ها براي روابطي جامع در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي، تكنولوژيك و هسته اي در قالب توافقنامه پاريس بوده، بسيار ضعيف است.

موسويان افزود: در قسمت تضمين هاي عيني نيز كه در چارچوب توافقنامه پاريس توافق شده بود اقداماتي جهت اطمينان از عدم انحراف چرخه سوخت ارايه شود، از آنجا كه در پيشنهاد آنها عنصر غني سازي وجود ندارد و از ايران خواسته شده كه ايران از اين كار صرف نظر كند، طرح ناقض معاهده NPT (ان. پي. تي)، بيانيه اكتبر 2003 تهران و توافقنامه اكتبر 2004 پاريس است.

وي در خاتمه تاكيد كرد كه "اروپايي ها در بخش تضمين هاي عيني طرح خود توافقنامه هاي تهران و پاريس را محترم نشمرده اند و در بخش تضمين هاي عيني نيز بسيار ضعيف ظاهر شدند و اين طرح از نظر تيم مذاكره كننده هسته اي جمهوري اسلامي ايران بي ارزش است".