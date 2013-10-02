پیوست فرهنگی در برنامه های ناجای گلستان پیاده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسينعلي محمدي ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه گفت: در نيروي انتظامي عقيدتي سياسي و در سپاه نماينده ولي فقيه حضور دارد كه هر دو در حقيقت يك وظيفه را بر عهده دارند.

وي افزود: در نيروي انتظامي چون كار مردمي زياد است و بخشي از اموزش همگاني در آگاهي، پليس راه و ... براي مردم را نيز بر عهده داريم كه جزو آموزشهاي خاص محسوب مي شود، بخشي از اين آموزش ها و فعاليت ها را عقيدتي سياسي بر عهده دارد.

محمدي با اشاره به آغاز هفته ناجا از 13 مهر ماه ادامه داد: نامي كه امسال براي اين هفته در نظر گرفته شده است" اقتدار پليس در سايه قانون مداري و مردم داري" است كه انتخاب اين عناوين اتفاقي نيست، پليس ضامن نظم و امنيت كشور است و سازماني كه بخواهد نظم و امنيت را ايجاد كند بايد مقتدر باشد.

وي در ادامه گفت: امسال نيز با توجه به سركار امدن دولت جديد و مبحث توجه به قانون بحث قانون مداري و مردم داري مطرح شد كه رابطه تنگاتنگي با پليس مقتدر دارد، پليس ضابط قانون است پس بايد با قانون تعامل داشته باشد و همچنين بخش اعظمي از ماموريت هاي پليس در رابطه با مردم است، به جرأت مي توان گفت هيچ قشري از مردم نيستند كه با پليس ارتباط نداشته باشد.

محمدي اذعان داشت: اساس برنامه هاي هفته ناجا در سه محور قدرداني از خدمات ناجا و خدمتگزاران نيروي انتظامي، تجليل از ايثار گران، شهدا، خانواده هاي شهدا و آشنايي بيشتر مردم با ماموريت هاي نيروي انتظامي برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: سازمان عقيدتي سياسي ناجا تنها تشكيلاتي است كه متصدي امور ديني، فرهنگي ، عقيدتي و سياسي نيروي انتظامي است، در همين راستا برنامه هاي ويژه اي در بخش علوم قرآني داريم تا بتوانيم ميزان آشنايي كارمندان را با قرآن شناسايي كرده و بر اين اساس شناسنامه اي تهيه كنيم.

محمدي اظهار داشت: در همين راستا دار القرآني در نيروي انتظامي ايجاد شده است كه به پيشرفته ترين سيستم هاي قرآن آموزي مجهز است ، تلاوت قرآن به صورت روزانه در نمازهاي يوميه انجام مي شود و مراسم ختم دسته جمعي قرآن نيز در بين كاركنان و خانواده هاي آنان برگزار مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در ماه رمضان سال جاري 148 محفل انس با قرآن ،در سال 92 نيز تا كنون 112 جلسه حفظ جزء 30 قرآن كريم ،15 جلسه تربيتي براي همسران كاركنان و طرح توانمند سازي سربازان در نيروي انتظامي برگزار شده است.