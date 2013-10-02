برقراري پرواز بين ايران و آمريكا در دستور كار سازمان هواپيمايي كشوري

به گزارش خبرگزاری مهر، حميدرضا پهلواني گفت: با عنايت به دستور رياست محترم جمهوري مبني بر راه اندازي مجدد خط پرواز مستقيم بين ايران - آمريكا، با هدف ارائه خدمات بهتر و بيشتر به هموطنان، سازمان هواپيمايي كشوري، چگونگي برقراري مسير پروازي مذكور را در دستور كار خود قرار داد.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهارداشت: سازمان هواپيمايي كشوري آمادگي دارد در صورت توافق اقدامات لازم جهت تدوين و امضا يادداشت تفاهم بين دو كشور را به عمل آورد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بين ايران و تعداد زيادي از كشورها پروازهاي بين المللي برقرار است، افزود: برقراري پرواز بين ايران و ساير كشورها براساس هماهنگي پروازي بين سازمان هاي هواپيمايي كشوري دو طرف ميسر مي شود.

