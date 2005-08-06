كانادا رئيس جمهوري منتخب ايران را به قطع رابطه خود با گذشته فرا خواند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، پياربوتيگرو وزيرامورخارجه كانادا شب گذشته دربيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود: چنانچه دولت احمدي نژاد رئيس جمهوري منتخب ايران موضع خود را درزمينه حقوق بشر و اشاعه سلاحهاي هسته اي به طورريشه اي تغيير ندهد اين امكان وجود ندارد كه روابط دوجانبه ميان اوتاوا و تهران بهبود يابد.

وزير امورخارجه كانادا ابراز اميدواري كرد كه عصر تغيير و تحول در ايران آغاز شود.

دربيانيه وزارت امورخارجه كانادا آمده است : اتاوا همچنين ايران را به ادامه مذاكرات جهت حل و فصل نهايي نزاع موجود بر سر مساله فعاليت هاي هسته اي فرا مي خواند.دولت كانادا با دخالت آشكار درامور داخلي ايران ازآنچه كه وضعيت نابسامان حقوق بشردرايران ياد مي كند، عميقا ابراز نگراني كرد .اتاوا هشدار داده است در پاييز آينده به همراه شركاي هم فكرخود پيش نويس طرح جديد خود را به شوراي امنيت تقديم خواهد شد.

اتاوا پيشترتصميم گرفته بود تا سطح روابط خود را با تهران تا زماني كه مقامات ايراني آمادگي خود را براي حل مسئله مرگ زهرا كاظمي روزنامه نگار ايراني الاصل به طور جدي اعلام نكرده اند، كاهش دهد.

روابط اوتاوا و تهران پس ازمرگ زهرا كاظمي روزنامه نگار ايراني الاصل درجولاي 2003 ( 13 تير ماه 1382) رو به تيرگي نهاد .روابط دو كشورعليرغم تبليغات مكرر اتاوا پيرامون كاهش روابط با تهران،همچنان درسطح سفارت بوده وسفيركانادا به حضورش در تهران ادامه مي دهد .

گفتني است به دنبال اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران به دولت كانادا پيرامون اقدام عامدانه پليس اين كشوردر قتل يك جوان ايراني مقيم اين كشور، مقامات اتاوا تلاش مي نمايند تا با ايجاد جو تبليغاتي بر عليه كشورمان، ازهرگونه پاسخگويي به اين موضوع و محاكمه عاملان آن طفره روند.