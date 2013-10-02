اجتناب از خام فروشی موجب تأمین هزینه های جاری کشور می شود/ لزوم توجه دولت به توسعه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نوزدهمین همایش کشوری توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: توسعه صادرات از مهمترین اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است و کمیسیون صنایع و معادن نیز بر همین اساس ارتقاء کیفیت کالا و حمایت های مالی، سیاسی و قانونی را مبنای کار خود قرار داده است.

وی بر لزوم حمایت از تولید ملی تاکید و تصریح کرد: افزایش تولید ملی یعنی افزایش رفاه عمومی در جامعه و حمایت از تولید ملی، مقدمه توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مولفه های افزایش رفاه عمومی است.

رحمانی در ادامه افزود: دولت بایستی به صادرات غیرنفتی توجه بیشتری داشته باشد چرا که با وجود موقعیت خاص ژئوپولوتیکی کشور، تعداد رایزنان اقتصادی و بازرگانی ما بسیار کم است و در بهره برداری از این موقعیت ویژه چندان موفق عمل نکرده ایم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محوریت برگزاری نوزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی را خلق حماسه سیاسی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.