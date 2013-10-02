سعید سعدی تهیه‌کننده "50 قدم آخر" در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم امروز در کاشان کلید می‌خورد البته بابک حمیدیان بازیگر اصلی "50 قدم آخر" روز جمعه 12 مهرماه جلوی دوربین می‌رود.

وی افزود: مابقی سکانس‌ها از روز جمعه در اصفهان و نجف‌آباد جلوی دوربین می‌رود.

فیلم جدید کیومرث پوراحمد که پیش از این با نام های "ایرانی" و "شناسایی" معرفی شده بود، بر اساس ایده ای از حبیب احمدزاده مقابل دوربین می‌رود و داستان آن درباره سرگذشت یکی از نیروهای اطلاعات و عملیات لشگر زرهی نجف اشرف در عملیات والفجر 4 است.

این اولین همکاری کیومرث پوراحمد با بابک حمیدیان است. حمیدیان پیش از این در دو فیلم دفاع مقدسی "چ" ساخته ابراهیم حاتمی کیا و "طبل بزرگ زیر پای چپ" ساخته کاظم معصومی ایفای نقش کرده بود. در حال حاضر فیلم سینمایی "هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند" با بازی بابک حمیدیان در حال اکران است.

فیلم سینمایی "50 قدم آخر" با مشارکت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس ساخته می‌شود. فیلم "50 قدم آخر" از نظر محتوایی به نسل جوان انقلاب و جنگ می پردازد. رزمندگانی که تلاش علمی دارند تا جنگ را از حالت صرف خارج کرده و به سمت تکنیک و تاکتیک‌های مدرن ببرند تا با استفاده از نبوغ خود در جنگ، به پیروزی دست پیدا کنند. این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.