مردم آمريكا بيشتر از هميشه از بوش ناراضي هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، آخرين نظر سنجي كه با همكاري خبرگزاري آسوشيتدپرس انجام شد، نشان داد مردم آمريكاهم اكنون درپايين ترين سطح تاييد جرج بوش درباره جنگ عراق قراردارند ومحبوبيت جرج بوش درميان افكارعمومي اين كشور از نصف آن كه تصور مي شد، هم كمتر است.

در اين نظر سنجي مردم آمريكا با اشاره به خسارت هاي مالي و جاني كه آمريكايي ها در عراق متحمل شدند، اعلام كردند: جنگ در عراق به هيچ وجه ارزش هزينه هاي آن را براي آمريكا نداشت.

برخي از شركت كنندگان دراين نظرسنجي نيز اعلام كردند از ديدگاه آنان بوش هدف درستي براي مبارزه با تروريسم داشته است اما راه اشتباهي را طي كرده است.

افكار عمومي آمريكا در بدترين شرايط نارضايتي از عملكرد جرج بوش قرار دارند و هم اكنون فقط 32 درصد آنان سياست هاي جنگ طلبانه رييس جمهور آمريكا را تاييد مي كنند.

اما اين در حالي است كه جرج بوش بار ديگر از اشغال عراق اظهارخرسندي كرد وگفت: ما اهداف خود را در عراق به دست خواهيم آورد.