66درصد کودکان تالاسمی ثمره ازدواج فامیلی/ فرهنگسازی حلقه مفقوده پیشگیری از تالاسمی

ناصر پیل تن، مدیر عامل انجمن تالاسمی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سطح کشور 20 هزار بیمار تالاسمی شناسایی شده که در این میان سهم آذربایجان شرقی 144 بیمار است و 85 درصد این افراد مبتلا به تالاسمی ماژور هستند که 66 درصد آنها ثمره ازدواج های فامیلی هستند.

وی با تاکید بر اینکه اکثر این ازدواج های فامیلی در شهرستان ها مشاهده شده است، گفت: فرهنگسازی حلقه مفقوده پیشگیری از تالاسمی است و گرچه انجمن در همایش های مختلف آگاه سازی کرده و در بروشورهای مختلف و کارگاههای آموزشی پرهیز از ازدواج های فامیلی و درصد بالای ابتلا به این بیماری را در ازدواج های فامیلی تذکر می دهد اما با این وجود برای فرهنگسازی نیازمند تلاش های همه جانبه از سوی تمامی مسئولان و رسانه های جمعی است.

پیل تن در ادامه تذکر داد: نکته تامل بر انگیز در این میان تولد 46 کودک مبتلا به بیماری تالاسمی در استان پس از سال 76 بوده و این درحالیست که سال 76 مصوب شد برای پیشگری از تولد کودکان تالاسمی آزمایش های خون پیش از زمان ازدواج از زوجهای جوان گرفته شود که این 46 کودک بیمار گویای سهل انگاری و بی توجهی پزشکان و یا خانواده ها هستند!

ناصر پیل تن با ارائه آمار تولد کودکان تالاسمی از سالهای 76 تا کنون گفت: آمار به دست آمده نشان دهنده ضعف پزشکی و مسائل پیشگیری است که این بیماری در زمان انجام آزمایش پیش از ازدواج و حتی زمان بارداری تشخیص داده نشده است.

مدیرعامل انجمن تالاسمی اظهار داشت: درواقع یک سوم بیماران تالاسمی پس از اجباری شدن آزمایش خون در استان آذربایجان شرقی متولد شده اند.

وی در عین حال اضافه کرد: با توجه به اینکه 26 نفر از این کودکان روستایی هستند می توان این پیکان را متوجه خانواده ها هم نشانه گرفت که درست آموزش دیده نشده اند و آگاهی کامل از این بیماری ها ندارند و بدون آزمایشات پزشکی زوج های جوان ازدواج کرده اند.

پیل تن همچنین اضافه کرد: از سال 76 تا سال 85 که بیماران تالاسمی شناسایی شده اند 20 کودک تبریزی و 26 کودک شهرستانی و روستایی متولد شده است و در سال جدید شش کودک تالاسمی در استان فوت کرده اند.