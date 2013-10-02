افزایش جرائم کلاهبرداری در آذربایجان شرقی/ کلاهبرداری در رتبه دوم جرائم استان

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: وقوع جرائم کلاهبرداری در آذربایجان شرقی ابعاد تازه ای به خود گرفته است و امروز شاهد کلاهبرداری در سازمان ها و ادارات دولتی توسط مجرمان کلاهبردار هستیم.

وی با اشاره به رشد 37 درصدی کشفیات پرونده های کلاهبرداری در آذربایجان شرقی اظهار داشت: فرهنگ سازي و ضمانت اجرايي قوانين دو عامل مهم در پيشگيري از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری است.

سرهنگ اسماعیل زاده با تأكيد بر ضرورت پيشگيري از وقوع جرم در جامعه افزود: احكام و مجازات هايي كه در اسلام در نظر گرفته شده براي جلوگيري از وقوع جرم است كه همين امر در قانون اساسي نيز اشاره شده و جامعه را به سمت پيشگيري از وقوع جرم راهنمايي مي كند.

وي ادامه داد: بدون شك اگر ضمانت اجرايي قوانين براي پيشگيري از وقوع جرم وجود نداشته باشد همه برنامه ريزي ها براي اجراي اين مهم بي نتيجه خواهد بود.

اين مقام انتظامي، ادامه داد: امروزه پيشگيري از وقوع جرم داراي مؤلفه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه مي تواند مبناي اقدامات مجرمانه باشد.

سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی افزود: نيروي انتظامي با برگزاري هقته ناجا سعي دارد از ظرفيت ها و مشاركت هاي مردمي بهره كامل ببرد.

وی اضافه کرد:تعامل و همكاري مردم با پليس از دو مقوله مهم تشكيل يافته است و مردم مي توانند از اين دو طريق پليس را در انجام ماموريت هاي خود ياري كنند.