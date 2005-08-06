ثبت نام دور جديد تلفن همراه بستگي به تصميم دولت آينده دارد

احمد معتمدي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره ثبت نام دور جديد تلفن همراه گفت : عليرغم اينكه از نظرفني پيش بيني هاي لازم براي ثبت نام جديد صورت گرفته است اما تصميم گيري در اين باره و زمان آن به دولت آينده موكول مي شود .

وي درباره افزايش كيفيت تلفن همراه در ايران گفت : درحال حاضر در استان ها درحال افزايش شبكه از نظر فني به منظور بهبود كيفيت تلفن هاي همراه هستيم و در اين راه قدم هاي خوبي برداشته است اما در تهران تا حدودي از برنامه عقب هستيم .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي مهر كه چرا قول هاي شما در اين باره محقق نمي شود، گفت : اين اقدام يعني بهبود شبكه تلفن همراه قول دادني نيست، بلكه كاري فني است كه بايد با توسعه شبكه تلفن همراه به تدريج انجام شود اما در تهران هنوز اين طرح به پايان نرسيده است .

وي كه در حاشيه مراسم پرده برداري از ماهواره مصباح سخن مي گفت بهترين خاطره خود را افتتاح اينگونه طرحها دانست و گفت : اتمام پروژه مصباح از طرحهايي بوده است كه در برنامه سوم پيش بيني نشده بود اما با همت كارشناسان داخلي به انجام رسيد و اين بهترين خاطره من است .

وي همچنين درباره اولويت هاي دولت آينده در اين بخش گفت : دربخش مخابرات و پست يك سند راهبردي پيش بيني كرده ايم كه دولت آينده نيز مي تواند از آن استفاده كند .