  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

اسکار فرهادی یک‌ماه دیگر به موزه سینما می‌آید

اسکار فرهادی یک‌ماه دیگر به موزه سینما می‌آید

اصغر فرهادی جایزه اسکار خود را تا یک ماه دیگر به موزه سینما می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی ضمن بازدید از موزه سینمای ایران برای تحویل جوایز و یادگاریهای خود به موزه سینما تا یک ماه آینده اعلام آمادگی کرد.

این کارگردان در پایان این بازدید احساسات و نگاه خود را اینگونه بیان کرد: امروز را به خاطر می سپارم. دلم می خواهد احساسی را که با آمدن به این مکان در من برانگیخته شده همواره با خود حفظ کنم؛ احساس صادقانه و گرمی که انگار حاصل بودن در مسیر سینمای شریف این سرزمین است. از همه عزیزانی که در این سالها با همت خود این موزه را حفاظت کرده سپاس فراوان دارم. 

فرهادی سال 2012 برای فیلم "جدایی نادر از سیمین" اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را دریافت کرد.

کد مطلب 2147730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها