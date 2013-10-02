۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

شهرداران ارداق و کوهین منصوب شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: با حكم استاندار قزوين شهرداران شهرهای ارداق و كوهين منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر: با حكم استاندار قزوين اسماعيل كبيري به عنوان شهردار ارداق و سيد صادق قدسي پور به عنوان شهردار كوهين منصوب شد.

در اجکام استاندار قزوین خطاب به شهرداران جدید آمده است: با توجه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهرهای ارداق و کوهین و استناد به تبصره 3 ماده 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي، به موجب اين احکام اسماعیل کبیری به مدت چهار سال به عنوان شهردار ارداق و سید صادقر قدسی پور به عنوان شهردار کوهین منصوب مي شوند.

اميد است با اتكال به خداوند منان واستفاده از امكانات مادي و معنوي در راستاي پيشبرد دقيق سياستهاي عمومي دولت با همكاري متقابل مسؤلان محلي در انجام وظائف محوله و خدمت به مردم شريف شهرهای یاد شده موفق و مؤيد باشيد.
 

