  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خبرداد:

نظام توزیع و پخش یکی از زنجیره های مدیریت شهری است

نظام توزیع و پخش یکی از زنجیره های مدیریت شهری است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص جایگاه نظام توزیع و پخش گفت: یکی از زنجیره های مدیریت شهری نظام توزیع و پخش است که می تواند در مزاکز فروش اثر بخش باشد .

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر وحید ناصحی فر اظهار داشت :می توان نظام توزیع و پخش را به دوبخش خرد و کلان تقسیم بندی کرد .دربخش کلان یکی از وظایف نظام توزیع وپخش مربوط به ساماندهی است که با هدف بهره وری در سیستم توزیع و پخش انجام می شود .

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  اضافه کرد : دربحث ساماندهی نظام توزیع و پخش چند مسله موثر است که یکی از آنها تاثیر در بهای تمام شده محصولات است و همچنین در دسترس بودن محصول یکی از موضوعاتی است که در این سیستم موثر است .

وی با اشاره به حلقه واسطه در سیستم پخش و توزیع خاطر نشان کرد: اگر برنامه ها در این نظام به درستی طراحی نشود محصول توزیع شده در زمان واقعی به دست مصرف کننده نمی رسد که این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد .

ناصحی در ادامه با اشاره به موضوع آسیب شناسی نظام توزیع و پخش در کشور گفت: در این رابطه بحث نابسامانی نظام توزیع حایز اهمیت است زیرا اگر سیستم به درستی اداره شود و مشکلی بوجود اید به سرعت برطرف می شود.

این استاد دانشگاه همچنین برگزاری جشنواره توزیع و پخش را در نمود اثرات مطلوب آن بسیار پر اهمیت دانست و گفت: یکی از ابعادی که می توان در نظام توزیع به آن اشاره کرد بحث تامین است که شامل امکانات فیزیکی ،سخت افزاری و نرم افزاری شامل می شود.

وی اضافه کرد: در بعد سخت افزاری منابع مختلفی ایجاد می شود و بهر ه وری در پخش محصول اهمیت پیدا می کند .از طرفی در بعد منابع انسانی نیز عده ای کثیر شاغل بوده که ارزش افزوده در این بخش ایجاد می شود .

ناصحی تصریح کرد:  در بعد نرم افزاری در نظام توزیع و پخش باید گفت که این بخش به بحث مغز افزاری نیز کمک های شایانی می کند.

 

کد مطلب 2147747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها