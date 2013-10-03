خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: در میان انبوه اخیار منتشر شده در حوزه فرهنگ و ادب در هفته گذشته، برپایی نشست نقد و بررسی رمان گرگ سالی نوشته مرحوم امیرحسین فردی در حوزه هنری نخستین خبر قابل توجهی بود که میتوان از آن سراغی گرفت.
در این نشست که با حضور نویسندگان و منتقدانی چون راضیه تجار، محمد کاظم مزینانی، محمد ناصری و ابراهیم زاهدی مطلق برگزار شد، سخنان محمد کاظم کاظمی درخور توجه بود. وی در بخشی از سخنان خود گفت: مرحوم فردی در همه کارهایش خط مستقیمی را میگرفت و به جلو میرفت. نمیدانم چرا هیچ وقت نخواست اول شخص را تجربه کند. شاید به خاطر شخصیتش بود، اما نمیدانم مگر میشود آدم هوس نکند تا این موضوع را تجربه کند. او برای خلق یک داستان سیاسی مثل گرگسالی کاری به سیاست و پیچیدگیهایش ندارد؛ چون تکلیفش با خودش مشخص است. او از منظر یک انسان شهری به روستا نگاه نمیکند، بلکه او مانند یک روستایی که گاو و گوسفندش در ده مانده است در داستانهایش به روستا سر میزند.
نویسنده برگزیده جشنواره داستان انقلاب همچنین افزود: فردی در داستانهایش اهل کشف و شهود نیست؛ دوست ندارد شکلهای عجیب زندگی و قالبهای متفاوت آن را تجربه کند. انگار آب و دانهای در داستاننویسی دارد که نمیخواهد هیچ شائبهای نسبت به آن وجود داشته باشد. او با فضای مدرن و پسامدرن کاری ندارد و حاضر به تجربهاش نیست. به کسی نان قرض نمیدهد و با فردیت مدرن رابطه ندارد. به عبارت دیگر او بر شانه غولهای نویسندگی قرن 19 و اوایل قرن 20 مانند تولستوی سوار است و ادبیاتش مانند ادبیات دوران سوسیالیستی است و با مدرنیسم نسبتی ندارد.
این نویسنده تاکید کرد: نوشتههای فردی فارغ و آسوده از خلجانهای انسانکش است؛ او طوری مینویسد که انگار تمام پرسشهای فلسفی را میداند و دوست دارد تا آنها را در نوشتن نادیده بگیرد. او حتی برای گفتن از روستا آنطور که چپها و مدرنیستها به روستا نگاه میکنند به آن نگاه نمیکند. به عبارت دیگر فردی با واقعیت بیرون از خودش کاری ندارد و نگاهش سمبلی است.
سهراب سپهری و اهدای نشان کرکس به شاعران
اهدای نشست کرکس به شاعران و هنرمندان فعال در حوزه محیط زیست نیز خبر در خور توجهی بود که هفته گذشته در کنگره ادبی صدای پای آب خبر از اهدای آن داده شد.
وحید نوروزی دبیر اجرایی این کنگره در این نشست خبری در این زمینه اظهار داشت: برای نخستین بار و از اردیبهشتماه سال آینده و به طور دقیق از دومین روز آن که مصادف با روز خاکسپاری سهراب و روز زمین پاک است با هماهنگی اداره کل محیط زیست استان تهران و بنیاد سهراب سپهری، جایزه سهراب به هشت هنرمند شاعر و نقاش که درباره طبیعت فعالیتی داشته باشند، تقدیم خواهد شد و در کنار آن به دلیل ابتلای سهراب به سرطان یک جایزه ویژه را نیز به فرد حقیقی یا حقوقی خواهیم داد که فعالیتی خاص در راستای حمایت از بیماران سرطانی انجام داده باشد.
وی همچنین گفت: بنیاد از امسال به تقدیرشدگان در کنگره نشان «کرکس» اهدا میکند که این عنوان و این حیوان به پیروی از یکی از اشعار سهراب و احترام به کره زمین و تلاش برای جور دیگر دیدن برای این نشان انتخاب شده است.
کتابخانهعمومی کشور در راه شهرداریها
اعلام برنامههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز در هفته گذشته توسط منصور واعظی دبیرکل این نهاد صورت گرفت.
واعظی در بخشی از اظهارات خود درباره بحث به وجود آمده دباره واگذاری کتابخانههای زیرپوشش نهاد به شهرداریها گفت: طبق سخنان وزیر ارشاد، طرحی در این باره در مجلس وجود دارد که برای اواخر سال گذشته است. بر اساس این طرح، تعدادی از نمایندگان طرحی تدوین کردند که بر مبنای آن کتابخانههای کلانشهرها، توسط شهرداریها اداره شود. این بحث در دولت هم مطرح شد اما اینکه آیا با آن موافقت شود یا خیر هنوز مشخص نشده است. تصمیمگیری دولت بر این است که با کلیات این طرح موافقت شود. طرحها و لوایح مسیر مشخصی را در مجلس طی میکنند. یعنی این طرحها باید به کمیسیونهای مختلف ارائه شده و پس از آن در صحن علنی مجلس بررسی شوند. ما تفاهمنامهای با شورای عالی استانها به ریاست مهدی چمران امضا کردهایم که در یکی از بندهای آن که از 5 سال پیش انجام شده، آمده که اگر یک شهرداری آمادگی داشته باشد کتابخانهای را بر اساس ضوابط نهاد، در شهر خود اداره کند، نهاد هم آمادگی دارد اداره آن کتابخانه را به آن شهرداری واگذار کند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پاسخ به آخرین سئوال طرح شده در این نشست درباره آمار جدید سرانه مطالعه در کشور گفت: این آمار در سال جاری هم مانند سال گذشته و 74 دقیقه است. تحقیقات ما نشان میدهد که امسال، مطالعه در فضای مجازی افزایش و به شکل مکتوب کاهش داشته است.
نامه اهالی چاپ به وزیر ارشاد
علی نیکوسخن رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانهداران تهران نیز در هفته گذشته در نامهای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر ارشاد پیرامون صنعت چاپ، به بیان وضعیت فعلی این صنعت در کشور و همچنین چشمانداز آن با توجه به توسعه نشر الکترونیک، پرداخت و اعلام کرده است که «دیراندیشی برخی دولتمردان، پایههای ایجاد فرآیند توسعه ناوگان صنعت چاپ کشور را سست کرده است».
در بخشی از این نامه آورده است: شاید یکی از دلایل اصلی قلمی کردن این اوراق، نگرانی و اضطرابی بود که از ناحیه فرمایشات شما در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در خصوص توسعه و نوسازی صنعت چاپ کشور به بخش قابل توجهی از نخبگان، کارشناسان، فرهیختگان و فعالان صنعت چاپ کشور دست داد. اظهارات شما در این خصوص ما را بر آن داشت تا به نمایندگی از فعالان صنعت چاپ، نشر و بستهبندی کشور به ذکر نکاتی چند بپردازیم. نکاتی که عدم توجه به آنها طی سه دهه گذشته، لطماتی جبرانناپذیر را بر پیکره نحیف صنعت چاپ کشور وارد آورده است.
جناب آقای وزیر؛ جنابعالی به درستی موضوع توسعه نشر الکترونیک و استفاده از فضای مجازی در میان مخاطبان آثار مکتوب را تشخیص داده و از این رو پیشبینی نمودهاید که این بخش از صنعت با افت سرمایهگذاری در سالهای آتی روبرو خواهد بود. جالب آنکه آمارهای معتبر بینالمللی نیز بیانگر این مهم بوده و سیاستگذاران کشورهای توسعهیافته را متوجه خود کرده است. بر اساس این آمارها تا سال 2016 میلادی صنعت چاپ در بخش نشر با 11.1 درصد و در بخش مطبوعات با 14.5 درصد کاهش ارزش سرمایه در ابعاد جهانی روبرو خواهد بود.
جشنواره کتاب مقاومت از جشنواره داستان انقلاب پیروی کند
ابراهیم حسن بیگی نیز هفته گذشته در همایش ادبیات مقاومت کودک و نوجوان به ارائه چند پیشنهاد برای برگزاری مطلوب جشنواره پرداخت و گفت: به نظر من باید به جای آنکه جشنواره کتاب سال مقاومت به سوی شناسایی و تجلیل از آثار برتر سوق پیدا کند آن را به شکلی هدایت کنیم که نویسندگانمان به تالیف در این حوزه هدایت شوند. این همان کاری است که جشنواره داستان انقلاب هم در پیش گرفت. دیگر اینکه به نظر من بر پایه نشستهای تخصصی اجباری با نویسندگان فعال در این حوزه میتواند انگیزههایی در آنها ایجاد بکند تا به شکلی زیباتر به تبیین این مسئله بپردازد.
نظر شما