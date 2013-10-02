شوری آب خوزستان را به نابودی می کشاند/ سد گتوند خاکهای استان را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتر ظهر امروز چهارشنبه در همایش ملی «نقش کشت وصنعت ها و صنعت نیشکر در توسعه پایدار» در اهواز اظهار کرد: اگر طرح توسعه نیشکر و مطالعات توسعه پایدار نبود حتی یک قطره آب هم به خوزستان نمی دادند.



وی با بیان اینکه توسعه خوزستان باید با محوریت کشاورزی باشد، اضافه کرد: توسعه پایدار چهار اصل دارد که فعالیت اقتصادی کلان، بهبود مسائل اجتماعی، حفظ محیط زیست و نظام اجتماعی این چهار مولفه مهم هستند.



وزیر سابق کشاورزی با اشاره به اینکه فروش منابع دولتی توسعه پایدار نیست، عنوان کرد: پایداری توسعه را باید در قالب این چهار عامل دنبال کرد در غیر این صورت اگر یکی از این عوامل جواب ندهد توسعه، توسعه پایدار نیست.



کلانتری گفت: توسعه خوزستان از برکات توسعه پایدار است و خوزستان از این نعمت برخوردار است که نیازی به آبهای زیرزمینی ندارد.



وی، بیلان منفی 11 میلیارد متر مکعبی در بحث استحصال منابع آبی را شروع مردن دانست و ادامه داد: ظرفیت ثابت آبهای ما بیش از 500 میلیارد متر مکعب است در حالی که در 27 سال گذشته این رقم بیش از 200 میلیارد مترمکعب آب برداشت شده است.



دبیر کل خانه کشاورز ایران بیان کرد: منابع تجدیدپذیر خودمان را داریم با رفتار خودمان به منابع تجدیدپذیر تبدیل می کنیم. ادامه این روند نتیجه ای جز نابودی کشاورزی و منابع آبی در پیش ندارد.



کلانتری با اشاره به خشک شدن دریاچه ارومیه بیان کرد: خشکیدن دریاچه ارومیه توسعه نیست زیرا که با خشک شدن آن، چهار میلیون نفر مهاجرت می کنند در حالی که در طول جنگ تحمیلی تنها 1.5 میلیون نفر کوچ کردند.



جابه جایی 20 میلیون نفر در آینده



وزیر کشاورزی در دولتهای سازندگی و اصلاحات تاکید کرد: با ادامه این روند 50 میلیون نفر در 20 سال آینده جابه جا خواهند شد.



وی بیلان منفی هفت میلیون مترمکعبی آب اکنون به 11 هزارمتر مکعب رسیده است و این نشان دهنده رشد 150 درصدی بیلان منفی عملکرد منابع آبی است.



کلانتری با اشاره به تولید کالاهای اساسی برای 43 میلیون نفر در سال 84 با پنج میلیارد متر مکعب بیلان منفی آب ادامه داد: در سال 90 با 169 میلیارد متر مکعب تنها برای 32 نفر کالا تولید شد که بیلان منفی دو برابری را نشان می دهد.



دبیر کل خانه کشاورز اضافه کرد: توسعه بدون سرمایه گذاری پایدار نیست. خوزستانی که زیر پوشش کارون بزرگ است با زدن سد گتوند همه خاک های آن دارد رو به نابودی می رود.



مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: توسعه پایدار به دانش، تکنولوژی، زحمت و کار نیاز دارد.



گران بودن سرمایه گذاری در ایران



کلانتر با مقایسه قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی ما با سایر کشورهای دیگر توضیح داد: تولید ما به دلیل پائین رفتن بهره وری و عدم سرمایه گذاری از 95 درصد از کشورهای دیگر جهان گرانتر است در حالی که در دبی قیمت محصولات کشاورزی پایین تر است.



وی عنوان کرد: بدون سرمایه گذاری امکان توسعه پایدار، تولید و رقابت پذیری وجود ندارد و کشور به کشاورزی علمی و سرمایه گذاری نیاز داردو هیچ راهی جز توسعه پایدار پیش روی ما نیست



